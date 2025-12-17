3.68 BYN
ВТБ (Беларусь) отменил комиссии на международные переводы для бизнеса
ВТБ (Беларусь) с 1 декабря отменил комиссии на международные переводы внутри Группы ВТБ. Бизнес может осуществлять внешние переводы в банки Группы в пяти странах - Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане и России - с комиссией 0 %.
Предложение направлено на поддержку корпоративных клиентов, осуществляющих регулярные международные платежи в упомянутые выше дочерние банки Группы ВТБ, и призвано повысить эффективность трансграничных операций бизнеса.
Льготные условия распространяются только на переводы в национальных валютах стран-получателей.
"Для наших корпоративных клиентов важны скорость, прозрачность и предсказуемость международных расчетов. Возможность проводить трансграничные переводы без комиссии - это не просто выгодное предложение, а инструмент, который помогает бизнесу быть гибче и сильнее на внешних рынках. Мы последовательно развиваем сервисы, которые делают международные операции более доступными и технологичными", - рассказал заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 7609 или у персонального менеджера ВТБ (Беларусь).