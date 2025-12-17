ВТБ (Беларусь) отменил комиссии на международные переводы для бизнеса

ВТБ (Беларусь) с 1 декабря отменил комиссии на международные переводы внутри Группы ВТБ. Бизнес может осуществлять внешние переводы в банки Группы в пяти странах - Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане и России - с комиссией 0 %.

"Для наших корпоративных клиентов важны скорость, прозрачность и предсказуемость международных расчетов. Возможность проводить трансграничные переводы без комиссии - это не просто выгодное предложение, а инструмент, который помогает бизнесу быть гибче и сильнее на внешних рынках. Мы последовательно развиваем сервисы, которые делают международные операции более доступными и технологичными", - рассказал заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.