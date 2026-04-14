ВТБ (Беларусь) поддержал проект "Гроуинг. бизнес-среда"
ВТБ (Беларусь) выступил партнером цикла практических встреч для предпринимателей и руководителей в формате Mini-MBA "Гроуинг. бизнес-среда". В рамках проекта в минском ТРК Minsk City Mall запланировано 10 еженедельных встреч, каждая из которых посвящена ключевым аспектам развития бизнеса.
В числе спикеров проекта - действующие предприниматели, топ-менеджеры и эксперты рынка, обладающие практическим опытом в области стратегии, управления, маркетинга и развития бизнеса. Формат встреч ориентирован на прикладные знания: участники получают инструменты, которые можно оперативно внедрять в свою деятельность, а также возможность прямого диалога и обмена опытом с практиками.
- Для ВТБ (Беларусь) поддержка реального сектора давно вышла за рамки предоставления кредитов. Мы видим задачу в том, чтобы помогать клиентам ориентироваться в новой реальности: сегодня недостаточно просто дать деньги, критически важно понимание от каких рисков страховаться и какие тенденции учитывать при ведении бизнеса в нашей стране. Банк рассматривает участие в проекте "Гроуинг. бизнес-среда" как вклад в создание платформы для обмена опытом, генерации новых идей и роста бизнеса клиентов и партнеров, - говорит заместитель председателя банка ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
ВТБ (Беларусь) входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. Региональная сеть банка покрывает все области страны и насчитывает более 90 точек присутствия.