ВТБ (Беларусь) подтвердил стабильный кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ВТБ (Беларусь) по национальной шкале на уровне byAAА и ruA- согласно российской оценке со стабильным прогнозом.

Агентство отмечает устойчивые рыночные позиции ВТБ (Беларусь), высокую рентабельность бизнеса и достаточный уровень ликвидности. Банк характеризуется сбалансированным профилем фондирования, стабильным качеством активов и гарантийного портфеля, а также соблюдением высоких стандартов корпоративного управления. Дополнительным позитивным фактором для рейтинговой оценки является потенциальная поддержка со стороны головной организации.

Конкурентные позиции банка укрепляются за счет диверсификации бизнес-модели и высокой узнаваемости бренда среди клиентов. Агентство также подчеркивает, что объем активов, связанных с аффилированными структурами, остается на низком уровне, что оказывает благоприятное влияние на оценку кредитоспособности банка.

"Подтверждение кредитного рейтинга отражает устойчивость бизнес-модели ВТБ (Беларусь), финансовую надежность и способность стабильно выполнять обязательства перед клиентами и партнерами. За 2025 год рентабельность капитала составила более 18 %, а операционная эффективность сложилась на уровне 37 %. Стратегия банка нацелена на поддержание высокого уровня показателей эффективности за счет последовательного роста кредитного бизнеса и оказания финансовых услуг корпоративным клиентам и физическим лицам", - прокомментировал финансовый директор ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.

Факт Банк ВТБ (Беларусь) уверенно входит в топ-10 крупнейших кредитных организаций Республики Беларусь и активно финансирует реальный сектор экономики, поддерживает инвестиционные проекты, оказывает полный спектр банковских услуг в онлайн и офлайн форматах.

Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" присваивает банку ВТБ (Беларусь) рейтинг кредитоспособности с 2022 года. В 2025 году долгосрочный рейтинг кредитоспособности пересматривался в сторону повышения.