ВТБ (Беларусь) установил 1000-й терминал эквайринга для бизнеса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c74f4ff9-2a5c-4e36-bc8e-881609a6481e/conversions/f61f36cc-3563-49e0-961e-ad70fea685e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c74f4ff9-2a5c-4e36-bc8e-881609a6481e/conversions/f61f36cc-3563-49e0-961e-ad70fea685e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c74f4ff9-2a5c-4e36-bc8e-881609a6481e/conversions/f61f36cc-3563-49e0-961e-ad70fea685e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c74f4ff9-2a5c-4e36-bc8e-881609a6481e/conversions/f61f36cc-3563-49e0-961e-ad70fea685e5-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) достиг важного этапа в развитии эквайрингового направления - в апреле 2026 года был установлен 1000-й терминал торгового эквайринга.

Юбилейным клиентом стало ЧУП "М Кейтеринг" из Гродно - компания, работающая в сфере ресторанного бизнеса, производства и доставки еды. Терминал будет использоваться в новом кафе, которое в ближайшее время откроется в историческом центре города на улице Замковой. Встреча с клиентом и подключение оборудования прошли непосредственно на площадке будущего заведения. В честь установки 1000-го терминала банк вручил представителю компании планшет для ведения бизнеса.

Сервис торгового эквайринга был запущен ВТБ (Беларусь) в апреле 2025 года и стал частью комплексного предложения для малого и среднего бизнеса. Терминалы банка поддерживают безналичные платежи и совмещают функционал POS-устройства и онлайн-кассы, а подключение возможно в дистанционном формате.

"Мы видим устойчивый рост интереса бизнеса к современным платежным решениям и стремимся предлагать клиентам удобные и технологичные инструменты для работы. Установка 1000-го терминала - это важный показатель доверия со стороны предпринимателей. Наше решение позволяет упростить процессы приема платежей и сосредоточиться на развитии бизнеса. За год работы сервис продемонстрировал высокую востребованность среди предпринимателей", - отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.