ВТБ (Беларусь) выступил генеральным партнером форума "Экспорт на максимум"
ВТБ (Беларусь) выступил генеральным партнером делового форума "Экспорт на максимум - Цифровые инструменты продвижения экспорта. Информационный щит экспортера: антикризисные медиастратегии", организованного Белорусской торгово-промышленной палатой.
Мероприятие объединило представителей бизнеса и экспертов для обсуждения современных цифровых инструментов продвижения продукции на зарубежные рынки. Участники рассмотрели вопросы поиска клиентов, взаимодействия с иностранными партнерами, эффективных финансовых решений, а также использования аналитики и онлайн-платформ в экспортной деятельности.
В рамках форума состоялись три тематические секции, посвященные возможностям экспорта через маркетплейсы и цифровую аналитику, развитию цифровой инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, а также антикризисным медиастратегиям и защите репутации экспортёров.
"Цифровые инструменты становятся ключевым фактором развития экспортной деятельности. Для бизнеса важно не только выйти на зарубежные рынки, но и эффективно использовать современные технологии для поиска клиентов, управления продажами, проведения расчетов и выстраивания устойчивых партнерских связей. Поддерживая такие площадки, мы способствуем обмену практическим опытом и помогаем нашим клиентам находить новые точки роста", - отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
ВТБ (Беларусь) последовательно поддерживает проекты, направленные на развитие внешнеэкономической деятельности, расширение международного сотрудничества и повышение конкурентоспособности белорусского бизнеса на глобальных рынках.