ВТБ (Беларусь) выступил генеральным партнером форума "Экспорт на максимум" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb8bb92b-0255-40fd-b75a-a690c7e757c8/conversions/3beedd09-512e-492f-926a-b88dfbd1328e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb8bb92b-0255-40fd-b75a-a690c7e757c8/conversions/3beedd09-512e-492f-926a-b88dfbd1328e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb8bb92b-0255-40fd-b75a-a690c7e757c8/conversions/3beedd09-512e-492f-926a-b88dfbd1328e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb8bb92b-0255-40fd-b75a-a690c7e757c8/conversions/3beedd09-512e-492f-926a-b88dfbd1328e-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) выступил генеральным партнером делового форума "Экспорт на максимум - Цифровые инструменты продвижения экспорта. Информационный щит экспортера: антикризисные медиастратегии", организованного Белорусской торгово-промышленной палатой.

Мероприятие объединило представителей бизнеса и экспертов для обсуждения современных цифровых инструментов продвижения продукции на зарубежные рынки. Участники рассмотрели вопросы поиска клиентов, взаимодействия с иностранными партнерами, эффективных финансовых решений, а также использования аналитики и онлайн-платформ в экспортной деятельности.

В рамках форума состоялись три тематические секции, посвященные возможностям экспорта через маркетплейсы и цифровую аналитику, развитию цифровой инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, а также антикризисным медиастратегиям и защите репутации экспортёров.

"Цифровые инструменты становятся ключевым фактором развития экспортной деятельности. Для бизнеса важно не только выйти на зарубежные рынки, но и эффективно использовать современные технологии для поиска клиентов, управления продажами, проведения расчетов и выстраивания устойчивых партнерских связей. Поддерживая такие площадки, мы способствуем обмену практическим опытом и помогаем нашим клиентам находить новые точки роста", - отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.