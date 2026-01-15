3.71 BYN
ВТБ (Беларусь) запустил доверительное управление для инвестиций в российские активы
ВТБ (Беларусь) расширил линейку инвестиционных продуктов, добавив услугу доверительного управления денежными средствами. Клиенты теперь могут передавать капитал в управление финансовым экспертам банка получать доход от вложений в инструменты российского рынка.
Клиент самостоятельно определяет стратегию и выбирает активы, а банк выполняет все операции точно и в срок. Минимальная сумма для открытия договора - 1 млн российских рублей.
"Доверительное управление позволяет клиентам выстраивать инвестиционную стратегию с опорой на профессиональную экспертизу и глубокое понимание рынка. Для нас важно предложить инструмент, который сочетает прозрачность, контроль со стороны инвестора и качественное управление активами. Расширяя инвестиционную линейку, банк формирует долгосрочные решения для клиентов, ориентированных на системный рост капитала", - подчеркнул заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич.
Комиссия за управление составляет 1 % годовых от стоимости портфеля, дополнительно взимается плата за исполнение распоряжений. Для контроля инвестиций клиент получает доступ к торговому терминалу с онлайн-мониторингом портфеля.