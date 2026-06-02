Выставку "БЕЛАГРО" посетят делегации из 16 государств мира
Количество стран-участниц выставки "БЕЛАГРО" превысило первоначальные прогнозы: вместо заявленных 12 в Минск прибыли делегации из 16 государств.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Всегда на такие мероприятия приезжает очень много различных структур: это и торговые представители, и потребители продукции, продовольствия. Сельхозтехника сегодня необходима. Сегодня "БЕЛАГРО" начинает форматироваться в мировой уровень. Ранее мы выезжали в соседние западные страны. Сегодня такой возможности нет, поэтому к нам поехали уже иные производители. Мы свое проектирование и выпуск здорово подтянули. Перед площадкой "БЕЛАГРО" стоят различные задачи: покупка, ознакомление, долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто на выставке. Завтра начнет работать площадка, где мы воочию будем показывать возможности нашей сельхозтехники с рабочими органами. Вы увидите силу тракторов, как работает почвообработка, заготовка кормов. Одновременно профессионалы будут демонстрировать свои умения пахоты, которые позволят определять качество техники. Также сегодня пройдет встреча с ритейлерами России. Это очень важный этап, впервые мы проводим его на форуме. Он направлен, естественно, на реализацию нашей продукции. Поэтому одно из важнейших мероприятий - объединить всех участников и гостей, чтобы понять ресурсы и пожелания наших клиентов".
Также в программе:
- Форум "АгроШОС";
- Дни ритейла для участников из Беларуси и России (впервые в 2026 году);
- Двусторонние встречи и переговоры.
Организаторы позаботились о том, чтобы гости не потерялись на огромной территории выставочного центра. Специально к форуму разработано мобильное приложение-путеводитель. Оно доступно во всех онлайн-магазинах. Там есть подробная информация о стендах, деловой и развлекательной программе.
Для массовых посетителей выставка откроет свои двери 2 июня в 15:00. Место проведения - Минский международный выставочный центр.