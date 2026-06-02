Милитаризация ЕС бьет по уровню жизни европейцев, считает эксперт Максим Чирков

Милитаризация ЕС становится экономическим вызовом. Такой курс европейских государств не только усиливает нагрузку на бюджеты, но и негативно отражается на уровне жизни обычных граждан.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия):

"Милитаризация выражается в том, что страны увеличивают долю в военных расходов в бюджете. Это приводит к тому, что страдает социальная сфера, снижается уровень жизни граждан стран Европы и, конечно, растут невероятным образом государственные долги европейских стран, которые устанавливают рекорд за рекордом. Поэтому, безусловно, милитаризация в Европе - это экономически самое плохое, что могут сделать европейские лидеры на сегодняшний день. Европейские страны стали аутсайдерами: по темпам экономического роста они проигрывают практически всем регионам мира. И в этих условиях увеличение военных расходов выглядит, мягко говоря, очень непродуманно".

