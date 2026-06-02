От Зимбабве до Омана: с какими странами Беларусь ведет переговоры на "БЕЛАГРО-2026"

Деловая программа выставки "БЕЛАГРО" в самом разгаре. Площадка уже давно вышла за рамки сугубо отраслевого мероприятия, став местом для заключения международных контрактов и обсуждения глобальных вопросов продовольственной безопасности.

О том, какие страны проявили интерес к белорусской продукции и чего ждать от нынешнего форума, рассказала начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ксения Мелешко.

В 2026 году "БЕЛАГРО" вновь подтвердила свой международный статус. По словам Ксении Мелешко, количество желающих посетить минскую выставку увеличивается с каждым годом, несмотря на внешнеполитические вызовы.

"С каждым годом выставка растет как по количеству участников, так и по количеству делегаций, которые хотеть приехать. Она уже получила статус международный и ежегодно его подтверждает. Когда мы ведем переговоры с иностранными делегациями, мы слышим: "Да, мы знаем о вашей выставке, мы хотим на нее приехать", - отметила представитель Минсельхозпрода.

Особенно активно в этом году представлены страны дальнего зарубежья. Белорусские производители ведут переговоры с делегациями из Африки, Ближнего Востока и Азии.

Среди ключевых гостей этого года:

Зимбабве и Танзания (Африканский регион);

Оман (делегация во главе с министром сельского хозяйства);

Грузия (переговоры на уровне министров);

Корейская Народно-Демократическая Республика.

"Буквально вчера прошли эффективные переговоры с грузинской делегацией во главе с министром, а также с представителями КНДР. Переговоры продолжаются, и сегодня, после открытия, будет насыщенная деловая программа", - поделилась Ксения Мелешко.

Что именно привлекает иностранных партнеров: белорусские тракторы или продукты питания? Как выяснилось, спросом пользуется весь спектр.

"Выставка "БЕЛАГРО" интересна тем, что здесь представлено все: и пищевая промышленность, и сельскохозяйственная техника, и племенные животные. Делегации приезжают, и мы показываем все, чем гордится страна. Каждый год мы удивляем новыми товарами", - заявила глава управления.

Особый акцент был сделан на сотрудничестве с Зимбабве, где белорусская техника уже успешно работает, повышая урожайность.

"Но мы готовы поставлять на этот рынок не только технику. По линии министерства мы отрабатываем поставки сухих молочных продуктов, детского питания", - уточнила Ксения Мелешко.

Факт Деловая программа выставки включает второй форум "АгроШОС", который проходит под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.

"Нам очень приятно, что наша площадка уже второй год подряд принимает форум "АгроШОС" во главе с руководством ШОС. Это важное политическое и экономическое направление. Мы будем обсуждать вопросы продовольственной безопасности и проблемы при товародвижении. Повестка большая", - рассказала чиновник.

Несмотря на позитивную динамику, в министерстве видят потенциал для роста экспорта: "Продажи растут, но хотелось бы, чтобы они шли активнее. Есть товары, по которым нам нужно прибавлять, и мы это видим".

Хотя многие контракты могут быть подписаны не прямо на стендах, организаторы уверены: живые встречи на "БЕЛАГРО" обязательно приведут к новым соглашениям и отгрузкам.