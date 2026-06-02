Сценарий с "сим-картой" и "Нацбанком": в Минске раскрыта новая схема обмана

18-летний юноша из Минска проявил лучшие качества джентльмена и помог незнакомой пенсионерке сделать перевод через ЕРИП. Молодого человека использовали аферисты как своего курьера, хотя он и сам попался на уловку. Для обмана мошенники применили многоступенчатый сценарий, как сейчас часто делают киберпреступники, чтобы запугать своих жертв.

"Мне позвонили из МТС, сказали, что закончился срок действия моей сим-карты и попросили назвать коды. Я назвал коды, звонок закончился, потом мне позвонили с другого номера, якобы из Белорусского национального банка", - рассказал парень.

Лжепредставитель Национального банка позвонил с новостью о том, что от лица молодого человека якобы производятся незаконные операции. Юноша испугался и согласился выполнять все указания мошенников, чтобы спастись от уголовной ответственности.

Илона Буранко, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД г. Минска:

"Сначала он сам задекларировал более 7 тысяч долларов личных сбережений. Деньги он положил на свою карточку, а потом перевел на указанный мошенниками счет. Затем он встретился с 79-летней пенсионеркой и взял у нее пакет с наличными. Минчанин думал, что помогает женщине задекларировать ее накопления и также отправил их аферистам через ЕРИП".