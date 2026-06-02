На "БЕЛАГРО-2026" выбирают "чемпионов вкуса": как за 13 лет изменились предпочтения белорусов

Белорусы все чаще голосуют кошельком и языком за новые вкусы. Об этом прямо на главной продовольственной выставке страны "БЕЛАГРО-2026" рассказали организаторы самого вкусного конкурса республики "Чемпион вкуса", который в этом году отмечает 13-летие.

Андрей Кириенко: организатор конкурса "Чемпион вкуса", главный редактор журнала "Продукт.by":

"Когда мы начинали 13 лет назад, люди спрашивали: "Сыр маасдам? А что это такое?" А колбасы с плесенью вообще принимали за испорченные. Сегодня белорусы спокойно пробуют том-ям, матчу, тайские чипсы и протеиновую колбасу. Вкусы сильно изменились".

По словам Екатерины Булатовской, белорусские производители развиваются сразу в двух направлениях. С одной стороны, бережно сохраняют классику - ту самую докторскую колбасу и привычные сыры, которые мы видим на полке каждый день, с другой - смело экспериментируют и создают необычные сочетания.

Екатерина Булатовская: куратор конкурса "Чемпион вкуса":

"Йогурт с ржаным хлебом и корицей, пьяное сало, кукурузные палочки с льняной клетчаткой, виноградным соком и морковью - казалось бы, несовместимые вещи, а на деле очень вкусно".

Производители быстро подхватывают мировые тренды: высокий белок, безлактозные продукты, пробиотики и пребиотики, снижение содержания сахара и соли. "Вчера написали - сегодня уже на полке", - отмечают эксперты.

Конкурс "Чемпион вкуса" работает в два этапа. Сначала - закрытая профессиональная дегустация с экспертами и учеными, затем - открытое народное голосование на выставке. Победители получают право размещать на упаковке престижный значок "Чемпион вкуса".

"По профессиональным правилам достаточно 10 граммов продукта, чтобы составить мнение, - объясняет Андрей Кириенко. - Главное - почувствовать послевкусие и не торопиться. Мы никогда не занижаем оценки, потому что наши производители действительно делают очень качественные продукты".

Важно и то, что организаторы собирают обратную связь от посетителей и передают ее предприятиям. "Если половина людей говорит, что слишком солено или сладко, или цитрус перебивает основной вкус, мы обязательно это доносим до производителя. Критика - это рост", - подчеркивают эксперты.

Что обязательно стоит попробовать на "БЕЛАГРО-2026"?

Организаторы советуют:

продукты из мяса индейки

сыровяленые колбасы с благородной плесенью

выдержанные твердые сыры (годовалые и старше)

маринованные перепелиные яйца в удобной упаковке

детский сыр с пониженным содержанием соли

"БЕЛАГРО-2026" работает в Минском международном выставочном центре. Здесь можно не только увидеть и попробовать новинки, но и сразу купить их на торговых точках.