Стоимость бензина в США достигла 4-летнего максимума
Автор:Редакция news.by
Топливный кризис в США продолжает стремительно обостряться и болезненно бить по кошельку простых американцев. По данным Reuters, с начала конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин в стране подскочили сразу на 50 %.
Сейчас средняя стоимость американского топлива приближается к своему 4-летнему максимуму. Вместе с тем уже 15 недель подряд непрерывно сокращаются внутренние запасы бензина.
В результате объемы резервов в стране рухнули до рекордного минимума с 2014 года.