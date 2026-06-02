Для посетителей "БЕЛАГРО-2026" создано специальное мобильное приложение

Выставка "БЕЛАГРО-2026" полностью готова к встрече гостей. Зарубежные делегации уже прибывают в Минский международный выставочный центр.

В 36-й раз Беларусь масштабно представляет свой агропромышленный потенциал. Если сравнить с первыми выставками в 1990-х годах, нынешний размах колоссален. За десятилетия упорного труда страна построила мощную индустрию. Сегодня экспорт продуктов питания, техники и технологий - это основа благосостояния белорусского народа.

На выставку уже начали прибывать иностранные делегации. С некоторыми партнерами договоренности были достигнуты заранее, и на "БЕЛАГРО" их скрепят подписями. Другие участники приехали, чтобы найти новых деловых контактов.

Факт Количество посетителей и участников в 2026 году превышает показатели 2025 года. Санкции не стали препятствием: всего ожидается около 600 участников из 12 стран мира.

Организаторы подготовили насыщенную деловую программу - все дни расписаны буквально по минутам. Состоится форум "АгроШОС". Впервые в 2026 году пройдут Дни ритейла для участников из Беларуси и России, а также двусторонние встречи в Минске.

"БЕЛАГРО" никогда не была закрыта только для профессионалов. Простые белорусы также приходят сюда, чтобы увидеть весь потенциал родной страны. В 2026 году организаторы разработали мобильный путеводитель по выставке. Приложение уже доступно на всех цифровых площадках. В нем размещена подробная информация о стендах, деловой и развлекательной программе.

В эти дни с самого утра и до вечера посетителей ждет насыщенная концертная программа. Традиционная любимая часть "БЕЛАГРО" - выставка племенных животных. Также на территории представлена масштабная Аллея мастеров.