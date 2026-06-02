Коррупция в медицине: руководство больниц Латвии подозревают в хищениях

Скандал в системе здравоохранения Латвии: обнаружена коррупционная схема, связанная с крупными государственными больницами. Под пристальное внимание полиции и прокуратуры попали сразу несколько ведущих медицинских учреждений страны.

Правоохранители подозревают руководство этих организаций в многомиллионных хищениях бюджетных средств. По версии следствия, преступные махинации происходили в ходе государственных закупок медицинского оборудования, дорогих лекарств и различных услуг.

В рамках расследования силовики уже задержали нескольких высокопоставленных сотрудников больниц и представителей частных компаний-поставщиков.