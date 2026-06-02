В Балтийском море 4 июня стартуют масштабные учения НАТО BALTOPS 2026

Приближаются очередные масштабные учения НАТО. На этот раз они пройдут в акватории Балтийского моря.

Старт запланирован на 4 июня. Маневры под названием BALTOPS 2026 продлятся две недели. Под руководством Вооруженных сил США в учениях будут задействованы 15 стран альянса.

Участники отработают противолодочную оборону, сопровождение конвоев, десантные операции, а также применение беспилотных платформ.

