За ходом ЦТ во всех 40 пунктах по Беларуси наблюдают члены выездных рабочих групп КГК

Официально второй этап ЦТ стартовал. В эти минуты абитуриенты пишут тесты по одному из 4 предметов: иностранный язык, математика, биология и география.

В БГТУ ЦТ сдают 1067 человек. Задействовано 27 аудиторий, за ходом испытаний во всех 40 пунктах по всей стране наблюдают члены выездных рабочих групп КГК.

Виктор Бурло, замначальника главного управления КГК Беларуси:

"Выездные группы Комитета государственного контроля работают во всех пунктах проведения Централизованных тестирований. Сегодня по Республике работают 40 пунктов проведения Централизованных тестирований, порядка 60 сотрудников Комитета работают на контроле над соблюдением законодательства. Наша работа начинается непосредственно даже у входа в пункт проведения Централизованных испытаний. Мы контролируем, каким образом осуществляется пропуск абитуриента в пункт проведения Централизованного тестирования".

На каждое испытание отведен определенный регламент времени: на математику положено 3,5 ч, на иностранные языки - 2 ч.