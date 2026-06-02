В американском штате Айова в результате стрельбы погибли 7 человек
Автор:Редакция news.by
Смертельное ЧП в США: в штате Айова произошла стрельба. В результате погибли 7 человек, среди них и сам подозреваемый.
Потенциального преступника также нашли с огнестрельным ранением, которое, вероятнее всего, он нанес себе сам.
По данным правоохранителей, стрельба стала следствием семейного конфликта, есть предположение, что все погибшие - родственники подозреваемого.
На месте преступления работают спецслужбы.