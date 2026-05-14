XVI Международный форум "Мельница успеха" собрал в Могилеве бизнесменов и дипломатов
Развитие промышленного, культурного, туристического потенциала, новые контакты и договоренности. Могилев принимает Международный экономический форум "Мельница успеха".
В 16-й раз он собрал представителей предприятий, бизнес-кругов, специалистов в области маркетинга, а также дипломатов зарубежных стран, чтобы определить направления дальнейшего сотрудничества в области импортозамещения, выпуска инновационной продукции и совместных проектов. В общей сложности в форуме принимают участие 1,5 тыс. человек.
Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси:
"Мы уже договорились о конкретных датах и конкретных предприятиях, с которыми мы намерены обсудить вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества, причем из разных отраслей. Заинтересовало предприятие, производящее климатические установки с учетом развития IT-инфраструктуры и ТСОДДов, которые активно развиваются. Плюс есть наработки у данного предприятия по оборудованию для мясоперерабатывающей промышленности, химической - то, что нам важно. Надеюсь, что мы найдем здесь очень хорошие контакты и плодотворное сотрудничество".
В программе международного экономического форума B2B - переговоры, презентация товаров, работа тематических секций, также награждение победителей конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь 2025 года".