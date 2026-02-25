За 2025 год на внутреннем рынке Беларуси реализовали почти 44 тыс. т рапсового масла

Рапс сегодня - культура стратегического значения и кладезь полезных веществ, а если быть точнее, то Омега-3. Уже разработан и утвержден комплекс мер по увеличению его продаж вплоть до 2030 года.

"Если взять, например, историю пятилетней давности, то рапсовое масло занимало скромное место среди других растительных масел. Сегодня уже оно выходит на передний план. Это касается как промышленной переработки при производстве других продуктов питания, так и при розничной продаже конечному потребителю. И достигнутые результаты в этих обоих сегментах подтверждаются статистическими данными по производству и реализации пищевого рапсового масла на внутреннем рынке за 2025 год. И по статистическим данным, организациями масложировой отрасли нашей республики было произведено 71 900 т пищевого рапсового масла. Если брать предыдущий период, то это составляет 147,4 %".