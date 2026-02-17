Зачем Беларусь вводит криптобанки в государственную финсистему, пока другие бояться такого шага

Беларусь стала первой в мире страной, которая официально ввела криптобанки в государственную финансовую систему. Это событие нашло отражение в мировых финансовых СМИ. Детали рассмотрели в авторском проекте "Про деньги с Александром Егоровым".

Ряд стран сдерживал от такого шага страх, который подпитывается громкими провалами, когда люди остаются ни с чем.

Белорусская модель криптобанков построена так, чтобы исключить риски, которые погубили зарубежные площадки. Главный принцип - это прозрачность. Система основана на жестком разделении сфер ответственности между двумя крупнейшими регуляторами. Парк высоких технологий берет на себя технологическую экспертизу: специалисты проверяют программный код, защищенность платформ и надежность шифрования. Национальный банк, в свою очередь, осуществляет классический финансовый контроль, следит за резервами, устойчивостью банка и соблюдением нормативов.

Указ Президента Беларуси № 19 внедряет строгие процедуры верификации клиентов. В отличие от анонимных интернет-бирж, криптобанк проводит финансовый рентген каждой операции. Это гарантия того, что в систему попадают только легальные деньги. Каждый шаг в блокчейне записывается навсегда, и подделать эту историю невозможно.

Сегодня отдельные псевдоэксперты заявляют, будто криптобанки создаются для скрытия потоков. Но на самом деле все наоборот. Технология блокчейн в связке с государственным регулированием обеспечивает такую прозрачность, которой обычным банкам и не снилось. Мы не создаем инструменты для обхода правил. Мы создаем самую современную систему их соблюдения.

Создание криптобанков превращает Беларусь в мощный цифровой "магнит" для мировых инвестиций. Легальная инфраструктура - это именно то, чего не хватает крупным международным фондам. Когда в стране есть банк с лицензией и защитой прав собственности, капитал начинает течь именно туда. Это и новые налоги, и высокотехнологичные рабочие места.

Решение Президента Беларуси Александра Лукашенко о запуске такой системы - это прямой ответ на глобальные вызовы. Чтобы этот "магнит" по-настоящему был надежным, государство установило жесткие входные фильтры. Каждый криптобанк в Беларуси - это не просто вывеска, это серьезная финансовая крепость.

Александр Егоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01453b4c-7101-4ffc-b086-f5036504b27d/conversions/974b1920-aff7-44db-8d09-ae0a59fc4e5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01453b4c-7101-4ffc-b086-f5036504b27d/conversions/974b1920-aff7-44db-8d09-ae0a59fc4e5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01453b4c-7101-4ffc-b086-f5036504b27d/conversions/974b1920-aff7-44db-8d09-ae0a59fc4e5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01453b4c-7101-4ffc-b086-f5036504b27d/conversions/974b1920-aff7-44db-8d09-ae0a59fc4e5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для получения лицензии банк обязан сформировать уставный фонд в размере не менее 20 млн рублей. Дополнительно создается гарантийный фонд в размере 10 млн рублей. Эти средства - живая подушка безопасности, которая гарантирует, что интересы клиентов защищены реальным капиталом.

Но есть еще одна фундаментальная инновация, которая касается сотен тысяч людей. Указ № 19 впервые позволяет самозанятым официально получать оплату за свои услуги в криптовалюте.

Раньше, если дизайнер или программист выполнял заказ для иностранного клиента и тот предлагал оплату в крипте, человек оказывался в "серой зоне". Он не мог легально зачислить эти деньги на счет, не мог официально заплатить с них налоги. Теперь эта преграда снята. Главное и единственное условие - такие операции должны проходить через инфраструктуру криптобанка. Это не просто удобство, это революция на рынке труда.

Государство говорит самозанятым: работайте с кем угодно по всему миру, используйте самые современные технологии расчета. Просто делайте это через лицензированный банк. Это дает людям возможность честно подтверждать свои доходы, строить кредитную историю и чувствовать себя защищенными.

Криптобанки становятся фундаментом для развития отечественного финтех-кластера. Мы формируем собственную независимую финансовую экосистему, которая делает экономику страны сильнее. Это реальный вклад технологий в финансовый суверенитет государства.

Важно осознать, появление криптобанков в Беларуси - это не просто косметический ремонт старой финансовой системы, это глобальная трансформация, которая меняет саму логику обращения капитала. Мы переходим от аналоговых механизмов прошлого века к полностью цифровой автоматизированной среде.