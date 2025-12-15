Жилье в Минске продолжает дорожать

Аналитики фиксируют снижение спроса на столичном рынке недвижимости в ноябре, после рекордных в этом году октябрьских значений. Так, в ноябре совершено немногим более тысячи сделок. Почти на треть меньше, чем месяцем ранее.

Что касается стоимости, квартиры в Минске продолжают дорожать. В третьем квартале рост цен составил от 1 % до 3 %, в зависимости от расположения, квадратуры и других факторов.

Анна Гурковская, оценщик недвижимости отдела информационного обеспечения и аналитики Госкомимущества:

"В октябре было совершено 1400 сделок. Возможно такая активность связана со специальными предложениями банков. Они снижали кредитные ставки на квартиры от застройщиков. В ноябре активность немного снизилась. И здесь, вероятно, следующие причины. Возможно, часть потенциальных покупателей готовых квартир сместила свой интерес на долевое строительство, а в реестр цен договоры долевого строительства не попадают. Соответственно, эти сделки не участвуют в общей статистике. А также за предыдущие более активные месяцы с рынка ушли привлекательные по цене и по характеристикам квартиры. Соответственно, у покупателей уже значительно снизился выбор".