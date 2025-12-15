3.70 BYN
Жилье в Минске продолжает дорожать
Аналитики фиксируют снижение спроса на столичном рынке недвижимости в ноябре, после рекордных в этом году октябрьских значений. Так, в ноябре совершено немногим более тысячи сделок. Почти на треть меньше, чем месяцем ранее.
Что касается стоимости, квартиры в Минске продолжают дорожать. В третьем квартале рост цен составил от 1 % до 3 %, в зависимости от расположения, квадратуры и других факторов.
Анна Гурковская, оценщик недвижимости отдела информационного обеспечения и аналитики Госкомимущества:
"В октябре было совершено 1400 сделок. Возможно такая активность связана со специальными предложениями банков. Они снижали кредитные ставки на квартиры от застройщиков. В ноябре активность немного снизилась. И здесь, вероятно, следующие причины. Возможно, часть потенциальных покупателей готовых квартир сместила свой интерес на долевое строительство, а в реестр цен договоры долевого строительства не попадают. Соответственно, эти сделки не участвуют в общей статистике. А также за предыдущие более активные месяцы с рынка ушли привлекательные по цене и по характеристикам квартиры. Соответственно, у покупателей уже значительно снизился выбор".
И вот еще одна тенденция - покупатели на вторичном рынке стали чаще выбирать двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. На первичном же рынке традиционно основную долю (это более 80 %) составляют однокомнатные квартиры.