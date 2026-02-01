3.73 BYN
Жировки белорусов "потяжелеют" - утверждено поэтапное повышение тарифов на ЖКУ на 2026 год
В Беларуси утверждены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Повышение платы для населения, как и в предыдущие годы, будет поэтапным. Общая сумма прироста будет распределена на два этапа: первая часть с 1 января, а вторая - с 1 июня. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"В этом год принят Указ Президента №33. на сегодняшний день, вот уже более 10 лет, тарифы устанавливаются с ростом не выше, чем на полбазовой величины. Конкретизирую, что полбазовой величины - это расчетная величина, которая рассчитывается, исходя из квартир размером 48 кв.м с тремя жильцами, это берется за норматив для расчета повышения стоимости платы населения за жилищно-коммунальные услуги", - заявила первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Василевская.
Главным фактором, влияющим на итоговую сумму в жировке, является площадь квартиры. Потребление воды и других ресурсов по счетчикам, естественно, также влияет на сумму: больше потратили - больше заплатили, сэкономили - меньше заплатили.
Повышение будет вводиться в два этапа, чтобы не создавать одномоментную нагрузку на семейный бюджет. "Вот эти наши 22,5 рубля будут не одноэтапно вводиться, а в два этапа", - пояснила Наталья Василевская. С 1 января вырастут цены на все коммунальные услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения. Это добавит к жировке "чуть больше 19 рублей", которые граждане увидят в платежах за февраль.
Тарифы на тепло и горячую воду увеличатся позже - с 1 июня. "Эти чуть больше 3 рублей отразятся в июльской жировке за июнь", - добавила она.
Представитель ведомства подчеркнула, что государство продолжает нести основную часть расходов на ЖКХ. "Задача всегда стояла и стоит - это комфортное проживание, комфортное жизнеобеспечение нашего населения. Государство поддерживает людей в разных сферах. И в сфере коммунальной сферы однозначно не исключение, если даже не приоритет", - заявила она. По ее словам, граждане в среднем оплачивают чуть больше 80 % реальной стоимости коммунальных услуг, остальное компенсирует государство. Полную стоимость население платит за коммунальные услуги, за исключением энергетики (отопления и горячего водоснабжения), где господдержка остается максимальной.