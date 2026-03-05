Золотовалютные резервы Беларуси впервые достигли 16,4 млрд долларов

Золотовалютные резервы заметно выросли за февраль 2026 года. Плюс составил более 660 млн долларов, об этом сообщает Национальный банк.

По данным на первое марта они составили 16 млрд 400 млн долларов. Такой объем золотого запаса в стране достигнут впервые.

Золотовалютные резервы в Беларуси в 1990-х начали формировать с нуля. Сегодня регулятор продолжает пополнять зав с опережением плана на год.