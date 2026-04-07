ЗВР Беларуси на начало апреля составили 15,2 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси на начало апреля составили 15,2 млрд долларов. За последний месяц они снизились на 1,1 млрд после 15 месяцев непрерывного роста.

Аналитики Евразийского банка развития пояснили причины: основной стало удешевление золота в составе резервов из-за падения цен почти на 12 % за март.

Вместе с тем, несмотря на снижение, резервы Беларуси покрывают почти 3,5 месяца импорта товаров и услуг - это соответствует международному стандарту достаточности.

Нацбанк также связал сокращение объемов ЗВР со снижением цен на золото на международных финансовых рынках. Вместе с тем регулятор продолжает выполнять показатель ЗВР с опережением плана на год.