ЗВР Беларуси превысили 15,2 млрд долларов на начало мая
Автор:Редакция news.by
Золотовалютные резервы Беларуси за последний месяц увеличились почти на 25 млн долларов и на 1 мая составили 15,2 млрд. Данные обнародовал Национальный банк.
Таким образом, после месячного перерыва ЗВР вернулись к росту. Он наблюдался 15 месяцев подряд. Только в марте 2026 года отмечено снижение на миллиард.
Тогда основной причиной аналитики назвали снижение цен на золото на мировых рынках почти на 12 %. В апреле, пусть и не очень значительно, все основные составляющие ЗВР страны выросли. В итоге сегодня международные резервные активы Беларуси более чем в 1,5 раза выше целевого минимума в 9,2 млрд, установленного правительством на нынешний год.