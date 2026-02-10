ЗВР Беларуси составили почти 15,7 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси обновили рекорд. На начало февраля 2026 года они составили почти 15,7 млрд долларов. При этом рост продолжается 14-й месяц подряд.

Это отмечают аналитики Евразийского банка развития в еженедельном макрообзоре. Они подчеркивают, что январская прибавка стала максимальной с июля 2017 года.

"Ключевым фактором является подорожание золота. Оно за месяц выросло на 14 %, что увеличило стоимость его в структуре резервов почти на 1,2 млрд долларов. Однако даже без учета благоприятной мировой конъюнктуры по драгметаллу Национальный банк продолжает наращивать резервы в иностранной валюте".