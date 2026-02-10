3.73 BYN
2.87 BYN
3.41 BYN
ЗВР Беларуси составили почти 15,7 млрд долларов
Золотовалютные резервы Беларуси обновили рекорд. На начало февраля 2026 года они составили почти 15,7 млрд долларов. При этом рост продолжается 14-й месяц подряд.
Это отмечают аналитики Евразийского банка развития в еженедельном макрообзоре. Они подчеркивают, что январская прибавка стала максимальной с июля 2017 года.
Антон Долговечный, старший аналитик Центра странового анализа Дирекции по аналитической работе ЕАБР:
"Ключевым фактором является подорожание золота. Оно за месяц выросло на 14 %, что увеличило стоимость его в структуре резервов почти на 1,2 млрд долларов. Однако даже без учета благоприятной мировой конъюнктуры по драгметаллу Национальный банк продолжает наращивать резервы в иностранной валюте".
Достигаемый уровень золотовалютных резервов обеспечивает покрытие около 90 % государственного внешнего долга.