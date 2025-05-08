Французы считают свою страну небезопасной для жизни

Большинство французов считают, что в их стране нет такого места, где можно почувствовать себя в безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой CSA по заказу телеканала CNews, информирует БЕЛТА.

70% респондентов согласны с утверждением, что во Франции нет безопасных мест. 30% опрошенных считают страну безопасной для жизни.

Среди женщин 74% считают республику опасной страной, в то время как среди мужчин этот показатель составил 65%.

Опрос проводился 6-7 мая. В нем приняли участие более тысячи французов в возрасте старше 18 лет.

Ранее министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что ситуация в стране с безопасностью и преступностью вызывает беспокойство. По его словам, "нет больше безопасных мест во Франции".