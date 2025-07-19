IHF хочет допустить белорусов и россиян к международным турнирам

Международная федерация гандбола предпринимает еще одну попытку сдвинуть с места тяжеловесный бюрократический аппарат Международного олимпийского комитета и призывает справедливо допустить белорусов и россиян. То есть эти действия становятся беспрецедентными, ведь в командных игровых видах спорта МОК пока не допускает наши страны, продолжая политику репрессий. Футбол здесь стоит особняком, сборная Беларуси как выступала на международном уровне с флагом и гимном, так и продолжает это делать. Высокий класс гандбола нашей страны не раз был показан в мире, наша сборная - постоянный участник континентальных и мировых форумов. Интересно будет в ближайшее время увидеть, какие лицемерные оправдания найдет МОК в ответ на официальное обращение Международной федерации гандбола.