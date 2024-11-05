Горячие новости с Ближнего Востока. Израиль атаковал 20 объектов "Хезболлы" в районе Бейрута за 2 минуты.

По сообщению Армии обороны Израиля, их ВВС в ходе массированного удара по окрестностям ливанской столицы всего за 120 секунд атаковали в общей сложности 20 объектов шиитской организации "Хезболла".