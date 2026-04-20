Каждая третья компания ФРГ готовится к увольнениям

Экономический локомотив Европы не тянет - каждая третья компания в Германии готовится к масштабным сокращениям.

Согласно докладу Института немецкой экономики, уровень пессимизма в бизнес-среде достиг максимума за последние 20 лет.

Главный удар пришелся на промышленность - о грядущих увольнениях заявили 37 % предприятий. Причина столь мрачных прогнозов - геополитический кризис и закрытие Ормузского пролива из-за войны в Иране.

Для Берлина, чья экономика критически зависит от экспорта, это обернулось катастрофой: цепочки поставок разорваны, а цены на энергию и логистику взлетели до небес.