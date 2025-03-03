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Киреев: Европа подвергает себя риску втягивания в прямой конфликт с Россией
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32025-03-03T18:44:27.000000Z00
Европейцы рискуют остаться наедине с Россией в этом конфликте. Что произойдет в этом случае? В этом случае окажется, что Европа, во-первых, будет нести несоразмерную экономическую нагрузку. Потому что они до сих пор только половину нагрузки несли. Теперь вся на них ляжет. А во-вторых, Европа стоит перед риском втягивания в прямой конфликт с Россией.
А стоит понимать, и европейцы это понимают, что Европа без Соединенных Штатов военным противником (серьезным военным противником) для России не является. И сдерживающим фактором участия европейцев в этой операции в Украине против России не будет. Более того, европейцы подвергают себя риску втягивания в прямой конфликт.