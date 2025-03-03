Киреев: Европа подвергает себя риску втягивания в прямой конфликт с Россией

Европейцы рискуют остаться наедине с Россией в этом конфликте. Что произойдет в этом случае? В этом случае окажется, что Европа, во-первых, будет нести несоразмерную экономическую нагрузку. Потому что они до сих пор только половину нагрузки несли. Теперь вся на них ляжет. А во-вторых, Европа стоит перед риском втягивания в прямой конфликт с Россией.