Климатический шок: аномальная жара парализовала европейскую инфраструктуру

Аномальная жара парализовала Европу. По данным СМИ, только в Париже за сутки зафиксировано 109 смертей. У одной из пациенток с тяжелой гипертермией температура тела достигла 43,7 °C.

В Берлине полиция задействовала водометы для охлаждения жителей на улицах. Накануне в Германии был побит абсолютный исторический рекорд - температура достигла 41,3 °C. Парализован и транспорт.