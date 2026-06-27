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Климатический шок: аномальная жара парализовала европейскую инфраструктуру
Автор:Редакция news.by
Аномальная жара парализовала Европу. По данным СМИ, только в Париже за сутки зафиксировано 109 смертей. У одной из пациенток с тяжелой гипертермией температура тела достигла 43,7 °C.
В Берлине полиция задействовала водометы для охлаждения жителей на улицах. Накануне в Германии был побит абсолютный исторический рекорд - температура достигла 41,3 °C. Парализован и транспорт.
В британских аэропортах Хитроу и Гатвик на фоне гроз после зноя задержано 969 рейсов, еще 2 сотни отменены. В синоптической службе The Washington Post предупреждают: на смену уходящему тепловому куполу над Европой уже формируется новый.