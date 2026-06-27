Качиньский потребовал заблокировать вступление Украины в ЕС

В Польше призвали заблокировать вступление Украины в ЕС. С таким требованием в адрес правительства выступил лидер партии "Право и справедливость", передает Financial Times.

По мнению издания, подобными заявлениями Качиньский готовится к предстоящим выборам. Он хочет завоевать расположение польских граждан, отношение к Киеву которых становится даже не нейтральным, а враждебным.



Эти настроения усилились после решения Зеленского назвать одно из формирований ВСУ в честь героев УПА, тех, кто в годы Второй мировой проводил этническую чистку польского населения. Теперь потомки задумались, насколько же циклична история?

Антиукраинские настроения в польском обществе усиливаются news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70268183-53b8-489a-95f6-87814f1d65a3/conversions/a0bc0dcd-9c35-4f41-8c23-4a807933a1ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70268183-53b8-489a-95f6-87814f1d65a3/conversions/a0bc0dcd-9c35-4f41-8c23-4a807933a1ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70268183-53b8-489a-95f6-87814f1d65a3/conversions/a0bc0dcd-9c35-4f41-8c23-4a807933a1ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70268183-53b8-489a-95f6-87814f1d65a3/conversions/a0bc0dcd-9c35-4f41-8c23-4a807933a1ed-xl-___webp_1920.webp 1920w Антиукраинские настроения в польском обществе усиливаются

"Я очень переживаю и нервничаю, потому что неизвестно, к чему это приведет через несколько лет. Им даже не надо готовиться, потому что у них есть отличное вооружение, которое им дали поляки", - выразила беспокойство жительница страны.

Рост антиукраинских настроений в польском обществе косвенно подтверждают исследования уровня доверия к лидеру варшавского режима среди граждан.