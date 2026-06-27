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Качиньский потребовал заблокировать вступление Украины в ЕС
В Польше призвали заблокировать вступление Украины в ЕС. С таким требованием в адрес правительства выступил лидер партии "Право и справедливость", передает Financial Times.
По мнению издания, подобными заявлениями Качиньский готовится к предстоящим выборам. Он хочет завоевать расположение польских граждан, отношение к Киеву которых становится даже не нейтральным, а враждебным.
Эти настроения усилились после решения Зеленского назвать одно из формирований ВСУ в честь героев УПА, тех, кто в годы Второй мировой проводил этническую чистку польского населения. Теперь потомки задумались, насколько же циклична история?
"Я очень переживаю и нервничаю, потому что неизвестно, к чему это приведет через несколько лет. Им даже не надо готовиться, потому что у них есть отличное вооружение, которое им дали поляки", - выразила беспокойство жительница страны.
Рост антиукраинских настроений в польском обществе косвенно подтверждают исследования уровня доверия к лидеру варшавского режима среди граждан.
Как пишет издание Onet, после конфликта с Зеленским из-за героизации Киевом фашизма и благодаря решению лишить последнего ордена Белого орла (высшей награды Польши), планка доверия к Навроцкому поднялась более чем на 8 % и составила рекордные для него 54,8 %. Вместе с тем значительный рост доверия (более чем на 7 % ) наблюдается у Гжегожа Брауна, местного политика, известного критикой Украины и выступлениями против военной помощи Киеву. Тенденция ясна.