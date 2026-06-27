Медики Германии бьют тревогу: чиновники не защищают пожилых и больных от зноя

Немецкие врачи открыто обвинили правительство Германии в умышленном бездействии и провале планов по защите населения от рекордной жары.

Как сообщает газета Berliner Morgenpost, Ассоциация врачей общей практики ФРГ заявила, что чиновники фактически бросили медицину на произвол судьбы.

Анонсированный властями три года назад комплексный пакет мер, который включал оплату медицинского просвещения и адресную помощь, до сих пор существует только на бумаге.