Концерт-реквием "Каждый третий": правда о войне, которую нельзя подделать

29 апреля в столице Татарстана еще раз состоится концерт-реквием "Каждый третий", посвященный трагическим страницам истории белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это уникальный проект, который никого не оставляет равнодушным. В нем используются архивные фото- и видеодокументы, статистические сведения - все то, что нельзя подделать и чему нельзя не поверить. Возможно, некоторые номера тяжелы для восприятия зрителем, но, как отметили организаторы, такая сыворотка правды сегодня, когда историю Великой Отечественной пытаются переписать, особенно нужна.

Проект "Каждый третий" поражает и своим масштабом. За время концерта на сцену выходят более 100 артистов разного возраста - от 6 до 70 лет. Звучат как всем известные советские песни о Победе и войне, так и совершенно новые произведения. 28 апреля в Казани состоялась премьера песни "Ради жизни".

Анна Селук, генеральный продюсер и автор сценария концерта-реквиема "Каждый третий": "Площадка "Казань Экспо" хорошо оснащена технически, и она дала нам возможность усилить восприятие зрителей за счет дополнительных экранов, за счет возможности дополнительного контента, за счет возможности максимального раскрытия проекторов. Свет, звук здесь потрясающие. Мы благодарны за возможность показа этого проекта на территории Татарстана. Мы осознаем ценность и важность этого проекта с точки зрения патриотического воспитания молодежи, а с другой стороны, мы понимаем, насколько красивым, ярким и эффектным он получился здесь. В Казани состоялся поистине уникальный показ нашего проекта".

Вместе с концертом-реквиемом "Каждый третий" белорусы привезли в столицу Татарстана и несколько выставок. Экспозиция "Судьбы, сложенные в треугольник" рассказывает истории обычных людей, которые получали эти долгожданные треугольнички с фронта. Посетители сами могли написать и бережно сложить такое письмо. А экспозиция "Хлеб - невидимая сила Победы" посвящена теме приготовления хлеба в тяжелые годы Великой Отечественной. Продукцию, воссозданную по рецептам 1940-х годов, можно было попробовать.

Анна Королевич, заместитель гендиректора КУП "Минскхлебпром": "Один из них - хлеб концентрационных лагерей. В его составе были солома, опилки, жмых подсолнечника. Мы приготовили хлеб "Блокадный" и "Сталинградский", "Ржевский" хлеб, его еще называли тыловой. Мы воссоздали рецептуру этих хлебов, чтобы показать, как люди с помощью хлеба выживали".