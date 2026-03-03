Белорусская ИТ-компания SkySoft планирует расширение на рынке Союзного государства

Skysoft news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/453efe93-c5e3-4e11-92ed-1068775edc22/conversions/3c2bfb77-356c-469b-8cab-0a8ca6ba23cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/453efe93-c5e3-4e11-92ed-1068775edc22/conversions/3c2bfb77-356c-469b-8cab-0a8ca6ba23cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/453efe93-c5e3-4e11-92ed-1068775edc22/conversions/3c2bfb77-356c-469b-8cab-0a8ca6ba23cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/453efe93-c5e3-4e11-92ed-1068775edc22/conversions/3c2bfb77-356c-469b-8cab-0a8ca6ba23cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Представители ИТ-компании SkySoft совершили рабочий визит в город Орел. В рамках поездки состоялись переговоры с руководством промышленного предприятия "Орелтекмаш", Корпорацией развития Орловской области, а также с представителями малого и среднего бизнеса региона.

Как отметил генеральный директор компании Дмитрий Нор, расширение присутствия в субъектах Российской Федерации является для компании приоритетным направлением развития. Данная стратегия обусловлена устойчивым спросом на ИТ услуги со стороны региональных предприятий. Одновременно с этим компания планирует активизировать работу на внутреннем рынке Республики Беларусь.

"ИТ решения должны быть нацелены на достижение конкретных бизнес показателей заказчика. Мы пересмотрели портфель продуктов, сфокусировавшись исключительно на инструментах, которые приносят измеримый результат. Высокий спрос на наши услуги в России подтверждает верность этого подхода, и мы намерены применять те же принципы в работе с белорусским бизнесом", - прокомментировал Дмитрий Нор.