Что приготовить на Новый год 2026 - 18 рецептов для праздничного стола

Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади - символа динамики и быстрых перемен. Чтобы привлечь удачу и зарядить дом позитивной энергией, праздничный стол должен быть обильным, ярким и натуральным.

На новогоднем столе 2026 должно быть побольше зелени, злаков, свежих овощей и фруктов в красных и оранжевых тонах - они ассоциируются с огненной стихией. Мясо птицы, свинина или рыба приветствуются, а вот конину лучше исключить из уважения к хозяйке года. А вот на новый год 2026 категорически нельзя готовить тяжелые заливные блюда, грибы и излишне майонезные салаты и закуски - Огненная Лошадь предпочитает легкость и движение.

МЕНЮ НА НОВЫЙ ГОД 2026

Закуски и салаты на Новый год 2026

Новый год уже не за горами, и многие хозяйки начинают продумывать, какие салаты и закуски приготовить на новый год 2026. Традиционные оливье и селедка под шубой, канапе стали не просто едой, а настоящими символами новогоднего стола.

Мы же предложим лучшие идеи и рецепты закусок и салатов - от классических хитов до современных вариаций с необычными акцентами.

Салат с курицей, гранатом и овощами

Ингредиенты (на 6-8 порций):

Куриное филе - 500 г

Красный и желтый болгарский перец - по 1 шт.

Свежие огурцы - 2 шт.

Помидоры - 3 шт.

Зерна граната - 1 стакан

Листья салата и кинза - большой пучок

Оливковое масло - 4 ст.л.

Лимонный сок - 2 ст.л.

Соль, перец, паприка - по вкусу

Приготовление:

Филе запеките или отварите с паприкой, остудите и нарежьте кубиками. Овощи порежьте крупно, зелень порвите руками. Смешайте ингредиенты, добавьте гранат. Заправьте маслом и добавьте 2 столовые ложки лимонного сока, соль и перец – перемешайте все перед подачей.

Салат "Подкова"

Ингредиенты (на 6 порций):

Куриное филе - 300 г

Свекла вареная - 2 шт.

Морковь вареная - 2 шт.

Яйца - 3 шт.

Зеленый горошек - 200 г

Сметана или нежирный майонез - 200 г

Зелень и гранат - для украшения

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Все ингредиенты отварите, остудите и натрите на терке (кроме горошка). Выложите слоями в форме подковы на блюде: картофель, курица, морковь, свеклу, яйца, горошек. Каждый слой промажьте сметаной или нежирным майонезом, посолите. Украсьте зеленью и гранатовыми зернами.

Рулет из лаваша с красной рыбой и зеленью

Ингредиенты (на 4-6 порций):

Тонкий лаваш - 2 листа

Слабосоленая семга или форель - 300 г

Сливочный сыр - 200 г

Свежие огурцы - 2 шт.

Свежая зелень (укроп, петрушка) - большой пучок

Лимонный сок - 1 ст.л.

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Лист лаваша разверните и смажьте сливочным сыром равномерным слоем. Рыбу нарежьте тонкими ломтиками, огурцы - длинными полосками. Выложите рыбу, огурцы и рубленую зелень по всей поверхности, сбрызните лимоном. Сверните плотный рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час. Перед подачей нарежьте косыми кусочками - получится красиво и аппетитно.

Рулетики из цукини со сливочным сыром

Ингредиенты (на 15-20 штук):

Цукини - 2 шт.

Сливочный сыр - 120 г

Укроп - 3-4 веточки

Чеснок - 1 зубчик

Соль - по вкусу

Приготовление:

Нарежьте цукини тонкими слоями, далее на сковороде с разогретым маслом их обжарьте. Уберите бумажным полотенцем излишки масла. Сливочный сыр, порубленный укроп и выдавленный через пресс чеснок смешайте в миске до однородной массы. Добавьте соль по вкусу, вновь перемешайте. Выложите начинку на цукини и сверните в рулетик.

Тарталетки с красной икрой и сливочным сыром

Ингредиенты (на 20-25 штук):

Готовые тарталетки - 20-25 шт.

Сливочный сыр - 200 г

Красная икра - 150 г

Свежий укроп - пучок

Сок одного лимона

Сливочное масло - 50 г (по желанию, для мягкости)

Приготовление:

1. Сливочный сыр взбейте с лимонным соком и мелко рубленным укропом до воздушности.

Если хотите более нежную начинку, добавьте размягченное масло.

2. Наполните тарталетки сыром с помощью кондитерского мешка.



3. Сверху выложите икру и украсьте веточками укропа. Охладите перед подачей.

Брускетты с томатами и базиликом

Ингредиенты (на 12 штук):

Чиабатта или багет - 1 шт.

Помидоры (свежие или вяленые) - 4 шт.

Моцарелла или мягкий сыр - 200 г

Свежий базилик - пучок

Оливковое масло - 3 ст.л.

Чеснок - 2 зубчика

Бальзамический уксус - 1 ст.л.

Приготовление:

Хлеб нарежьте, сбрызните маслом и запеките с чесноком при 200 °C 5-7 минут либо обжарьте на сковороде до появления золотистого цвета. Помидоры мелко нарежьте, смешайте с рубленым базиликом, маслом и уксусом. Выложите смесь на хлеб, сверху - ломтики сыра.

Бутерброды с ветчиной, сыром и овощами

Ингредиенты (на 10 штук):

Белый хлеб или багет - 10 ломтиков

Ветчина или хамон - 200 г

Твердый сыр - 150 г

Болгарский перец - 1 шт.

Огурцы маринованные - 2 шт.

Зелень - для украшения

Приготовление:

Хлеб слегка поджарьте. Выложите ломтик ветчины, сыра и тонкие полоски перца с огурцом. Украсьте зеленью и скрепите шпажками для удобства.

Горячие блюда на Новый год 2026

Горячие блюда занимают центральное место на новогоднем столе. Чтобы вам не пришлось заниматься долгими поисками и выбором, что приготовить на горячее на новый год 2026, мы собрали проверенные простые рецепты и свежие идеи горячих блюд.

Запеченная курица с зеленью и овощами

Ингредиенты (на 6-8 порций):

Курица - 1,5 кг

Картофель - 800 г

Морковь - 4 шт.

Болгарский перец - 2 шт.

Чеснок - 5 зубчиков

Зелень (розмарин, тимьян) - пучок

Оливковое масло - 4 ст.л.

Лимон - 1 шт.

Соль, паприка, перец - по вкусу

Приготовление:

Курицу натрите солью, паприкой и сбрызните лимонным соком. Овощи крупно нарежьте, смешайте с маслом, чесноком и зеленью. Выложите овощи на противень, сверху - курицу. Запекайте при 180 °C 1-1,5 часа до румяной корочки.

Свинина, запеченная с черносливом и орехами

Ингредиенты (на 6-8 порций):

Свиная вырезка - 1 кг

Чернослив без косточек - 200 г

Грецкие орехи - 100 г

Чеснок - 4 зубчика

Горчица - 2 ст.л.

Мед - 2 ст.л.

Соль, перец, розмарин - по вкусу

Приготовление:

Мясо надрежьте так, чтобы получилась "гармошка", натрите солью, перцем и горчицей. Чернослив замочите в горячей воде на 10 минут, пока он размачивается, измельчите орехи. Слейте воду с чернослива. Вложите его в надрезы, а также орехи и чеснок. Смажьте мясо медом, посыпьте розмарином и запекайте в фольге при 180 °C 1 час, последние 15 минут - без фольги, чтобы запеклась корочка.

Шашлычки из свинины с овощами на гриле или в духовке

Ингредиенты (на 6-8 порций):

Свинина (вырезка или шея) - 800 г

Болгарский перец - 3 шт.

Лук репчатый - 3 шт.

Помидоры черри - 200 г

Соевый соус - 4 ст.л.

Мед - 2 ст.л.

Паприка и чеснок - по вкусу

Приготовление:

Мясо нарежьте кубиками, смешайте мед, соевый соус, паприку и чеснок, перемешайте. Положите в полученный маринад мясо на 1-2 часа. Овощи крупно порежьте. Нанижите мясо на шпажки, чередуя с овощами. Запекайте в духовке при 200 °C 25-30 минут или на гриле.

Запеченная рыба с лимоном и зеленью

Ингредиенты (на 4-6 порций):

Филе белой или красной рыбы (треска, судак, семга) - 800 г

Лимоны - 2 шт.

Свежие травы (укроп, петрушка, розмарин) - большой пучок

Чеснок - 4 зубчика

Оливковое масло - 3 ст.л.

Болгарский перец - 1 шт.

Соль, белый перец - по вкусу

Приготовление:

Рыбу посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. На фольгу выложите травы, чеснок и кружки лимона. Положите филе, добавьте перец, нарезанный полосками. Заверните в фольгу и запекайте при 180 °C 25-30 минут.

Филе трески в сливочно-укропном соусе

Ингредиенты (на 4 порции):

Филе трески (или другой белой рыбы) - 4 шт. (около 600 г)

Сливки 20 % - 200 мл

Свежий укроп - большой пучок

Пол-лимона

Чеснок - 1 зубчик

Сливочное масло - 1 ст.л.

Соль, белый перец

Приготовление:

Рыбное филе промокните бумажным полотенцем, посолите, поперчите, сбрызните соком лимона. На сковороде с толстым дном растопите сливочное масло. Обжарьте филе по 2-3 минуты с каждой стороны до легкой золотистости. Переложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный чеснок, помешивайте 30 секунд. Влейте сливки, добавьте мелко нарезанный укроп, доведите до легкого кипения, посолите и поперчите. Потушите 2-3 минуты. Верните рыбу в сковороду с соусом, прогрейте 2 минуты на медленном огне. Подавайте сразу, полив соусом.

Куриные бедра с апельсинами и медом

Ингредиенты (на 4-6 порций):

Куриные бедра (с кожей и косточкой) - 6-8 шт.

Апельсины (крупные) - 2 шт.

Мед - 3 ст.л.

Соевый соус - 2 ст.л.

Чеснок - 3 зубчика

Свежий имбирь (тертый) - 1 ч.л. или щепотка сушеного.

Соль, перец, паприка - по вкусу

Приготовление:

Духовку разогрейте до 200 °C. Куриные бедра натрите солью, перцем и паприкой. В миске смешайте мед, соевый соус, раздавленный чеснок и тертый имбирь. Апельсины нарежьте толстыми кружками (0,5-1 см) вместе с кожурой. В большой противень выложите кружки апельсина в один слой, которая послужит "подстилкой". Сверху разместите куриные бедра кожей вверх. Полейте их медово-соевым соусом. Запекайте 40-50 минут, пока кожица не станет золотисто-хрустящей, а соус не загустеет. Подавайте прямо с противня, поливая соком.

Десерты на Новый год 2026

Десерты - настоящая магия новогодней ночи. Сладкие блюда дарят ощущение чуда и радости. Завершить праздничное застолье без изысканных десертов - значит упустить самую сладкую ноту волшебства в новогоднюю ночь, поэтому собрали для вас самые аппетитные рецепты новогодних десертов 2026.

Пряный имбирный кекс с апельсиновой глазурью

Ингредиенты:

Для кекса:

Мука - 250 г

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Свежий корень имбиря (тертый) - 2 ст.л. (или 1,5 ст.л. молотого сушеного)

Молотая корица - 2 ч.л.

Молотый мускатный орех - 0,5 ч.л.

Молотый черный перец - 0,25 ч.л.

Соль - щепотка

Яйца - 2 шт.

Сахар - 200 г

Оливковое масло или рафинированное подсолнечное - 180 мл

Жидкий мед - 80 г

Апельсин - 1 крупный (нужна цедра и 80 мл сока)

Натуральный йогурт (без добавок) или кефир - 100 мл

Для апельсиновой глазури:

Сахарная пудра - 150 г

Свежевыжатый апельсиновый сок - 2-3 ст.л.

Цедра половины апельсина

Приготовление:

1. Духовку разогрейте до 180 °C.



2. Форму для кекса (круглая должна быть 20 см) смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом.



3. Апельсин тщательно вымойте и натрите цедру на мелкой терке. Выжмите сок.



4. Свежий имбирь очистите и натрите на мелкой терке.



6. В миске среднего размера просейте муку, разрыхлитель, соду, соль и все специи: корицу, мускатный орех и черный перец. Перемешайте венчиком.



7. В большой миске соедините яйца и сахар. Взбейте миксером или венчиком на средней скорости в течение 3-4 минут, пока масса не станет светлой и не увеличится в объеме.



8. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте оливковое масло, затем мед.



9. Добавьте тертую цедру апельсина, тертый имбирь, йогурт и 80 мл апельсинового сока. Аккуратно перемешайте до однородности.



10. Частями добавьте сухую мучную смесь. Мешайте лопаткой или венчиком только до момента исчезновения мучных комочков. Тесто должно быть довольно жидким - это нормально.

11. Перелейте тесто в подготовленную форму. Разровняйте лопаткой.



12. Выпекайте в разогретой духовке 45-55 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной шпажкой.



13. Готовому кексу дайте полностью остыть в форме, поставленной на решетку, в течение 15-20 минут. Только потом аккуратно извлеките его и остудите на решетке до комнатной температуры. Это сохранит его структуру.



14. Для глазури просейте сахарную пудру в миску, чтобы не было комочков.



15. Постепенно, по столовой ложке, добавляйте апельсиновый сок, активно размешивая венчиком. Глазурь должна достичь консистенции густой, но льющейся сметаны.



16. Добавьте в глазурь цедру и перемешайте. Полейте глазурью полностью остывший кекс.

Фруктовый салат с медом и ягодами

Ингредиенты (на 6 порций):

Апельсины - 3 шт.

Яблоки - 3 шт.

Бананы - 2 шт.

Киви - 4 шт.

Замороженные или свежие ягоды (клубника, малина) - 200 г

Мед - 3 ст.л.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Приготовление:

Фрукты очистите и нарежьте кубиками. Ягоды разморозьте, если нужно. Смешайте все в салатнице. Полейте медом с лимонным соком - дайте настояться 15 минут.

Имбирное печенье в форме лошадок

Ингредиенты (на 30-40 штук):

Мука - 300 г

Сливочное масло - 150 г

Сахар - 100 г

Мед - 100 г

Имбирь молотый - 2 ч.л.

Корица - 1 ч.л.

Яйцо - 1 шт.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Приготовление:

Масло взбейте с сахаром, добавьте мед, яйцо и специи. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто и охладите 1 час. Раскатайте тесто 5 мм толщиной, вырежьте формочками лошадок. Выпекайте при 180 °C 8-10 минут, остудите.

Тирамису в стаканчике (без выпечки)

Ингредиенты (на 6 стаканчиков):

Печенье для тирамису - 200 г

Сыр маскарпоне - 400 г

Сливки 33 % - 200 мл

Сахарная пудра - 100 г

Кофе крепкий - 200 мл

Какао для посыпки

Свежие ягоды - 200 г

Приготовление:

Маскарпоне взбейте с пудрой и сливками. Печенье быстро обмакните в кофе. Стаканчики наполните по следующей схеме: печенье-крем-ягоды. Повторите слои, сверху посыпьте какао и украсьте ягодами. Охладите 2-3 часа.

Чизкейк в стаканчиках (без выпечки)

Ингредиенты (на 6 порций):

Песочное печенье - 200 г

Сливочное масло - 100 г

Творожный сыр - 400 г

Сгущенное молоко - 200 г

Ягоды для украшения

Приготовление:

Для основы измельчите печенье, смешайте с растопленным маслом. Сыр взбейте со сгущенным молоком. Наполните стаканчики по такой схеме: крошки печенья-крем-крошки. Украсьте ягодами, охладите 1 час.