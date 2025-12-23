Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Что приготовить на Новый год 2026 - 18 рецептов для праздничного стола

Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади - символа динамики и быстрых перемен. Чтобы привлечь удачу и зарядить дом позитивной энергией, праздничный стол должен быть обильным, ярким и натуральным.

На новогоднем столе 2026 должно быть побольше зелени, злаков, свежих овощей и фруктов в красных и оранжевых тонах - они ассоциируются с огненной стихией. Мясо птицы, свинина или рыба приветствуются, а вот конину лучше исключить из уважения к хозяйке года. А вот на новый год 2026 категорически нельзя готовить тяжелые заливные блюда, грибы и излишне майонезные салаты и закуски - Огненная Лошадь предпочитает легкость и движение.

МЕНЮ НА НОВЫЙ ГОД 2026

Закуски и салаты на Новый год 2026

Новый год уже не за горами, и многие хозяйки начинают продумывать, какие салаты и закуски приготовить на новый год 2026. Традиционные оливье и селедка под шубой, канапе стали не просто едой, а настоящими символами новогоднего стола.

Мы же предложим лучшие идеи и рецепты закусок и салатов - от классических хитов до современных вариаций с необычными акцентами.

Салат с курицей, гранатом и овощами
рецепт салата с курицей, гранатом и овощами

Ингредиенты (на 6-8 порций):

  • Куриное филе - 500 г
  • Красный и желтый болгарский перец - по 1 шт.
  • Свежие огурцы - 2 шт.
  • Помидоры - 3 шт.
  • Зерна граната - 1 стакан
  • Листья салата и кинза - большой пучок
  • Оливковое масло - 4 ст.л.
  • Лимонный сок - 2 ст.л.
  • Соль, перец, паприка - по вкусу

Приготовление:

  1. Филе запеките или отварите с паприкой, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Овощи порежьте крупно, зелень порвите руками.
  3. Смешайте ингредиенты, добавьте гранат.
  4. Заправьте маслом и добавьте 2 столовые ложки лимонного сока, соль и перец – перемешайте все перед подачей.
Салат "Подкова"

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Куриное филе - 300 г
  • Свекла вареная - 2 шт.
  • Морковь вареная - 2 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Зеленый горошек - 200 г
  • Сметана или нежирный майонез - 200 г
  • Зелень и гранат - для украшения
  • Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

  1. Все ингредиенты отварите, остудите и натрите на терке (кроме горошка).
  2. Выложите слоями в форме подковы на блюде: картофель, курица, морковь, свеклу, яйца, горошек.
  3. Каждый слой промажьте сметаной или нежирным майонезом, посолите.
  4. Украсьте зеленью и гранатовыми зернами.
Рулет из лаваша с красной рыбой и зеленью
Рецепт рулета из лаваша с красной рыбой и зеленью

Ингредиенты (на 4-6 порций):

  • Тонкий лаваш - 2 листа
  • Слабосоленая семга или форель - 300 г
  • Сливочный сыр - 200 г
  • Свежие огурцы - 2 шт.
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) - большой пучок
  • Лимонный сок - 1 ст.л.
  • Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

  1. Лист лаваша разверните и смажьте сливочным сыром равномерным слоем.
  2. Рыбу нарежьте тонкими ломтиками, огурцы - длинными полосками.
  3. Выложите рыбу, огурцы и рубленую зелень по всей поверхности, сбрызните лимоном.
  4. Сверните плотный рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.
  5. Перед подачей нарежьте косыми кусочками - получится красиво и аппетитно.
Рулетики из цукини со сливочным сыром
Рецепт рулетиков из цукини со сливочным сыром

Ингредиенты (на 15-20 штук):

  • Цукини - 2 шт.
  • Сливочный сыр - 120 г
  • Укроп - 3-4 веточки
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль - по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте цукини тонкими слоями, далее на сковороде с разогретым маслом их обжарьте. Уберите бумажным полотенцем излишки масла.
  2. Сливочный сыр, порубленный укроп и выдавленный через пресс чеснок смешайте в миске до однородной массы. Добавьте соль по вкусу, вновь перемешайте.
  3. Выложите начинку на цукини и сверните в рулетик.
Тарталетки с красной икрой и сливочным сыром

Ингредиенты (на 20-25 штук):

  • Готовые тарталетки - 20-25 шт.
  • Сливочный сыр - 200 г
  • Красная икра - 150 г
  • Свежий укроп - пучок
  • Сок одного лимона
  • Сливочное масло - 50 г (по желанию, для мягкости)

Приготовление:

1. Сливочный сыр взбейте с лимонным соком и мелко рубленным укропом до воздушности.

Если хотите более нежную начинку, добавьте размягченное масло.

2. Наполните тарталетки сыром с помощью кондитерского мешка.

3. Сверху выложите икру и украсьте веточками укропа. Охладите перед подачей.

Брускетты с томатами и базиликом
Рецепт брускетт с томатами и базиликом
Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 12 штук):

  • Чиабатта или багет - 1 шт.
  • Помидоры (свежие или вяленые) - 4 шт.
  • Моцарелла или мягкий сыр - 200 г
  • Свежий базилик - пучок
  • Оливковое масло - 3 ст.л.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Бальзамический уксус - 1 ст.л.

Приготовление:

  1. Хлеб нарежьте, сбрызните маслом и запеките с чесноком при 200 °C 5-7 минут либо обжарьте на сковороде до появления золотистого цвета.
  2. Помидоры мелко нарежьте, смешайте с рубленым базиликом, маслом и уксусом.
  3. Выложите смесь на хлеб, сверху - ломтики сыра.
Бутерброды с ветчиной, сыром и овощами

Ингредиенты (на 10 штук):

  • Белый хлеб или багет - 10 ломтиков
  • Ветчина или хамон - 200 г
  • Твердый сыр - 150 г
  • Болгарский перец - 1 шт.
  • Огурцы маринованные - 2 шт.
  • Зелень - для украшения

Приготовление:

  1. Хлеб слегка поджарьте.
  2. Выложите ломтик ветчины, сыра и тонкие полоски перца с огурцом.
  3. Украсьте зеленью и скрепите шпажками для удобства.

Горячие блюда на Новый год 2026

Горячие блюда занимают центральное место на новогоднем столе. Чтобы вам не пришлось заниматься долгими поисками и выбором, что приготовить на горячее на новый год 2026, мы собрали проверенные простые рецепты и свежие идеи горячих блюд. 

Запеченная курица с зеленью и овощами
Рецепт запеченной курицы с зеленью и овощами
Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 6-8 порций):

  • Курица - 1,5 кг
  • Картофель - 800 г
  • Морковь - 4 шт.
  • Болгарский перец - 2 шт.
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Зелень (розмарин, тимьян) - пучок
  • Оливковое масло - 4 ст.л.
  • Лимон - 1 шт.
  • Соль, паприка, перец - по вкусу

Приготовление:

  1. Курицу натрите солью, паприкой и сбрызните лимонным соком.
  2. Овощи крупно нарежьте, смешайте с маслом, чесноком и зеленью.
  3. Выложите овощи на противень, сверху - курицу.
  4. Запекайте при 180 °C 1-1,5 часа до румяной корочки.
Свинина, запеченная с черносливом и орехами

Ингредиенты (на 6-8 порций):

  • Свиная вырезка - 1 кг
  • Чернослив без косточек - 200 г
  • Грецкие орехи - 100 г
  • Чеснок - 4 зубчика
  • Горчица - 2 ст.л.
  • Мед - 2 ст.л.
  • Соль, перец, розмарин - по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо надрежьте так, чтобы получилась "гармошка", натрите солью, перцем и горчицей.
  2. Чернослив замочите в горячей воде на 10 минут, пока он размачивается, измельчите орехи.
  3. Слейте воду с чернослива. Вложите его в надрезы, а также орехи и чеснок.
  4. Смажьте мясо медом, посыпьте розмарином и запекайте в фольге при 180 °C 1 час, последние 15 минут - без фольги, чтобы запеклась корочка.
Шашлычки из свинины с овощами на гриле или в духовке
Рецепт шашлычков из свинины с овощами на гриле или в духовке
Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 6-8 порций):

  • Свинина (вырезка или шея) - 800 г
  • Болгарский перец - 3 шт.
  • Лук репчатый - 3 шт.
  • Помидоры черри - 200 г
  • Соевый соус - 4 ст.л.
  • Мед - 2 ст.л.
  • Паприка и чеснок - по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте кубиками, смешайте мед, соевый соус, паприку и чеснок, перемешайте. Положите в полученный маринад мясо на 1-2 часа.
  2. Овощи крупно порежьте. Нанижите мясо на шпажки, чередуя с овощами.
  3. Запекайте в духовке при 200 °C 25-30 минут или на гриле. 
Запеченная рыба с лимоном и зеленью
Рецепт запеченной рыбы с лимоном и зеленью
Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 4-6 порций):

  • Филе белой или красной рыбы (треска, судак, семга) - 800 г
  • Лимоны - 2 шт.
  • Свежие травы (укроп, петрушка, розмарин) - большой пучок
  • Чеснок - 4 зубчика
  • Оливковое масло - 3 ст.л.
  • Болгарский перец - 1 шт.
  • Соль, белый перец - по вкусу

Приготовление:

  1. Рыбу посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
  2. На фольгу выложите травы, чеснок и кружки лимона.
  3. Положите филе, добавьте перец, нарезанный полосками.
  4. Заверните в фольгу и запекайте при 180 °C 25-30 минут.
Филе трески в сливочно-укропном соусе

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Филе трески (или другой белой рыбы) - 4 шт. (около 600 г)
  • Сливки 20 % - 200 мл
  • Свежий укроп - большой пучок
  • Пол-лимона
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Сливочное масло - 1 ст.л.
  • Соль, белый перец

Приготовление:

  1. Рыбное филе промокните бумажным полотенцем, посолите, поперчите, сбрызните соком лимона.
  2. На сковороде с толстым дном растопите сливочное масло. Обжарьте филе по 2-3 минуты с каждой стороны до легкой золотистости. Переложите на тарелку.
  3. В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный чеснок, помешивайте 30 секунд. Влейте сливки, добавьте мелко нарезанный укроп, доведите до легкого кипения, посолите и поперчите. Потушите 2-3 минуты.
  4. Верните рыбу в сковороду с соусом, прогрейте 2 минуты на медленном огне. Подавайте сразу, полив соусом.
Куриные бедра с апельсинами и медом
Рецепт куриных бедер с апельсинами и медом
Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 4-6 порций):

  • Куриные бедра (с кожей и косточкой) - 6-8 шт.
  • Апельсины (крупные) - 2 шт.
  • Мед - 3 ст.л.
  • Соевый соус - 2 ст.л.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Свежий имбирь (тертый) - 1 ч.л. или щепотка сушеного.
  • Соль, перец, паприка - по вкусу

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 200 °C. Куриные бедра натрите солью, перцем и паприкой.
  2. В миске смешайте мед, соевый соус, раздавленный чеснок и тертый имбирь.
  3. Апельсины нарежьте толстыми кружками (0,5-1 см) вместе с кожурой.
  4. В большой противень выложите кружки апельсина в один слой, которая послужит "подстилкой". Сверху разместите куриные бедра кожей вверх. Полейте их медово-соевым соусом.
  5. Запекайте 40-50 минут, пока кожица не станет золотисто-хрустящей, а соус не загустеет. Подавайте прямо с противня, поливая соком.

Десерты на Новый год 2026

Десерты - настоящая магия новогодней ночи. Сладкие блюда дарят ощущение чуда и радости. Завершить праздничное застолье без изысканных десертов - значит упустить самую сладкую ноту волшебства в новогоднюю ночь, поэтому собрали для вас самые аппетитные рецепты новогодних десертов 2026.

Пряный имбирный кекс с апельсиновой глазурью
Рецепт пряного имбирного кекса с апельсиновой глазурью
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Для кекса:

  • Мука - 250 г
  • Разрыхлитель - 2 ч.л.
  • Сода - 0,5 ч.л.
  • Свежий корень имбиря (тертый) - 2 ст.л. (или 1,5 ст.л. молотого сушеного)
  • Молотая корица - 2 ч.л.
  • Молотый мускатный орех - 0,5 ч.л.
  • Молотый черный перец - 0,25 ч.л.
  • Соль - щепотка
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Оливковое масло или рафинированное подсолнечное - 180 мл
  • Жидкий мед - 80 г
  • Апельсин - 1 крупный (нужна цедра и 80 мл сока)
  • Натуральный йогурт (без добавок) или кефир - 100 мл

Для апельсиновой глазури:

  • Сахарная пудра - 150 г
  • Свежевыжатый апельсиновый сок - 2-3 ст.л.
  • Цедра половины апельсина

Приготовление:

1. Духовку разогрейте до 180 °C.

2. Форму для кекса (круглая должна быть 20 см) смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом.

3. Апельсин тщательно вымойте и натрите цедру на мелкой терке. Выжмите сок.

4. Свежий имбирь очистите и натрите на мелкой терке.

6. В миске среднего размера просейте муку, разрыхлитель, соду, соль и все специи: корицу, мускатный орех и черный перец. Перемешайте венчиком.

7. В большой миске соедините яйца и сахар. Взбейте миксером или венчиком на средней скорости в течение 3-4 минут, пока масса не станет светлой и не увеличится в объеме.

8. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте оливковое масло, затем мед.

9. Добавьте тертую цедру апельсина, тертый имбирь, йогурт и 80 мл апельсинового сока. Аккуратно перемешайте до однородности.

10. Частями добавьте сухую мучную смесь. Мешайте лопаткой или венчиком только до момента исчезновения мучных комочков. Тесто должно быть довольно жидким - это нормально.

Тесто для кекса с апельсином
Фото: freepik.com

11. Перелейте тесто в подготовленную форму. Разровняйте лопаткой.

12. Выпекайте в разогретой духовке 45-55 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной шпажкой.

13. Готовому кексу дайте полностью остыть в форме, поставленной на решетку, в течение 15-20 минут. Только потом аккуратно извлеките его и остудите на решетке до комнатной температуры. Это сохранит его структуру.

14. Для глазури просейте сахарную пудру в миску, чтобы не было комочков.

15. Постепенно, по столовой ложке, добавляйте апельсиновый сок, активно размешивая венчиком. Глазурь должна достичь консистенции густой, но льющейся сметаны.

16. Добавьте в глазурь цедру и перемешайте. Полейте глазурью полностью остывший кекс.

Фруктовый салат с медом и ягодами

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Апельсины - 3 шт.
  • Яблоки - 3 шт.
  • Бананы - 2 шт.
  • Киви - 4 шт.
  • Замороженные или свежие ягоды (клубника, малина) - 200 г
  • Мед - 3 ст.л.
  • Лимонный сок - 1 ст.л.

Приготовление:

  1. Фрукты очистите и нарежьте кубиками.
  2. Ягоды разморозьте, если нужно.
  3. Смешайте все в салатнице.
  4. Полейте медом с лимонным соком - дайте настояться 15 минут.
Имбирное печенье в форме лошадок
Рецепт имбирного печенья в форме лошадок

Ингредиенты (на 30-40 штук):

  • Мука - 300 г
  • Сливочное масло - 150 г
  • Сахар - 100 г
  • Мед - 100 г
  • Имбирь молотый - 2 ч.л.
  • Корица - 1 ч.л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Масло взбейте с сахаром, добавьте мед, яйцо и специи.
  2. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто и охладите 1 час.
  3. Раскатайте тесто 5 мм толщиной, вырежьте формочками лошадок.
  4. Выпекайте при 180 °C 8-10 минут, остудите.
Тирамису в стаканчике (без выпечки)
Рецепт тирамису без выпечки

Ингредиенты (на 6 стаканчиков):

  • Печенье для тирамису - 200 г
  • Сыр маскарпоне - 400 г
  • Сливки 33 % - 200 мл
  • Сахарная пудра - 100 г
  • Кофе крепкий - 200 мл
  • Какао для посыпки
  • Свежие ягоды - 200 г

Приготовление:

  1. Маскарпоне взбейте с пудрой и сливками.
  2. Печенье быстро обмакните в кофе.
  3. Стаканчики наполните по следующей схеме: печенье-крем-ягоды.
  4. Повторите слои, сверху посыпьте какао и украсьте ягодами. Охладите 2-3 часа.
Чизкейк в стаканчиках (без выпечки)

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Песочное печенье - 200 г
  • Сливочное масло - 100 г
  • Творожный сыр - 400 г
  • Сгущенное молоко - 200 г
  • Ягоды для украшения

Приготовление:

  1. Для основы измельчите печенье, смешайте с растопленным маслом.
  2. Сыр взбейте со сгущенным молоком.
  3. Наполните стаканчики по такой схеме: крошки печенья-крем-крошки.
  4. Украсьте ягодами, охладите 1 час.

Приятного аппетита! Пусть ваш новогодний вечер будет наполнен теплом, а блюда, приготовленные с душой, привлекут в дом стремительный успех и благополучие Огненной Лошади! С наступающим 2026 годом!

