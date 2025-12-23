3.68 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Что приготовить на Новый год 2026 - 18 рецептов для праздничного стола
Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади - символа динамики и быстрых перемен. Чтобы привлечь удачу и зарядить дом позитивной энергией, праздничный стол должен быть обильным, ярким и натуральным.
На новогоднем столе 2026 должно быть побольше зелени, злаков, свежих овощей и фруктов в красных и оранжевых тонах - они ассоциируются с огненной стихией. Мясо птицы, свинина или рыба приветствуются, а вот конину лучше исключить из уважения к хозяйке года. А вот на новый год 2026 категорически нельзя готовить тяжелые заливные блюда, грибы и излишне майонезные салаты и закуски - Огненная Лошадь предпочитает легкость и движение.
МЕНЮ НА НОВЫЙ ГОД 2026
Закуски и салаты на Новый год 2026
Новый год уже не за горами, и многие хозяйки начинают продумывать, какие салаты и закуски приготовить на новый год 2026. Традиционные оливье и селедка под шубой, канапе стали не просто едой, а настоящими символами новогоднего стола.
Мы же предложим лучшие идеи и рецепты закусок и салатов - от классических хитов до современных вариаций с необычными акцентами.
Салат с курицей, гранатом и овощами
Ингредиенты (на 6-8 порций):
- Куриное филе - 500 г
- Красный и желтый болгарский перец - по 1 шт.
- Свежие огурцы - 2 шт.
- Помидоры - 3 шт.
- Зерна граната - 1 стакан
- Листья салата и кинза - большой пучок
- Оливковое масло - 4 ст.л.
- Лимонный сок - 2 ст.л.
- Соль, перец, паприка - по вкусу
Приготовление:
- Филе запеките или отварите с паприкой, остудите и нарежьте кубиками.
- Овощи порежьте крупно, зелень порвите руками.
- Смешайте ингредиенты, добавьте гранат.
- Заправьте маслом и добавьте 2 столовые ложки лимонного сока, соль и перец – перемешайте все перед подачей.
Салат "Подкова"
Ингредиенты (на 6 порций):
- Куриное филе - 300 г
- Свекла вареная - 2 шт.
- Морковь вареная - 2 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Зеленый горошек - 200 г
- Сметана или нежирный майонез - 200 г
- Зелень и гранат - для украшения
- Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
- Все ингредиенты отварите, остудите и натрите на терке (кроме горошка).
- Выложите слоями в форме подковы на блюде: картофель, курица, морковь, свеклу, яйца, горошек.
- Каждый слой промажьте сметаной или нежирным майонезом, посолите.
- Украсьте зеленью и гранатовыми зернами.
Рулет из лаваша с красной рыбой и зеленью
Ингредиенты (на 4-6 порций):
- Тонкий лаваш - 2 листа
- Слабосоленая семга или форель - 300 г
- Сливочный сыр - 200 г
- Свежие огурцы - 2 шт.
- Свежая зелень (укроп, петрушка) - большой пучок
- Лимонный сок - 1 ст.л.
- Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
- Лист лаваша разверните и смажьте сливочным сыром равномерным слоем.
- Рыбу нарежьте тонкими ломтиками, огурцы - длинными полосками.
- Выложите рыбу, огурцы и рубленую зелень по всей поверхности, сбрызните лимоном.
- Сверните плотный рулет, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.
- Перед подачей нарежьте косыми кусочками - получится красиво и аппетитно.
Рулетики из цукини со сливочным сыром
Ингредиенты (на 15-20 штук):
- Цукини - 2 шт.
- Сливочный сыр - 120 г
- Укроп - 3-4 веточки
- Чеснок - 1 зубчик
- Соль - по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте цукини тонкими слоями, далее на сковороде с разогретым маслом их обжарьте. Уберите бумажным полотенцем излишки масла.
- Сливочный сыр, порубленный укроп и выдавленный через пресс чеснок смешайте в миске до однородной массы. Добавьте соль по вкусу, вновь перемешайте.
- Выложите начинку на цукини и сверните в рулетик.
Тарталетки с красной икрой и сливочным сыром
Ингредиенты (на 20-25 штук):
- Готовые тарталетки - 20-25 шт.
- Сливочный сыр - 200 г
- Красная икра - 150 г
- Свежий укроп - пучок
- Сок одного лимона
- Сливочное масло - 50 г (по желанию, для мягкости)
Приготовление:
1. Сливочный сыр взбейте с лимонным соком и мелко рубленным укропом до воздушности.
Если хотите более нежную начинку, добавьте размягченное масло.
2. Наполните тарталетки сыром с помощью кондитерского мешка.
3. Сверху выложите икру и украсьте веточками укропа. Охладите перед подачей.
Брускетты с томатами и базиликом
Ингредиенты (на 12 штук):
- Чиабатта или багет - 1 шт.
- Помидоры (свежие или вяленые) - 4 шт.
- Моцарелла или мягкий сыр - 200 г
- Свежий базилик - пучок
- Оливковое масло - 3 ст.л.
- Чеснок - 2 зубчика
- Бальзамический уксус - 1 ст.л.
Приготовление:
- Хлеб нарежьте, сбрызните маслом и запеките с чесноком при 200 °C 5-7 минут либо обжарьте на сковороде до появления золотистого цвета.
- Помидоры мелко нарежьте, смешайте с рубленым базиликом, маслом и уксусом.
- Выложите смесь на хлеб, сверху - ломтики сыра.
Бутерброды с ветчиной, сыром и овощами
Ингредиенты (на 10 штук):
- Белый хлеб или багет - 10 ломтиков
- Ветчина или хамон - 200 г
- Твердый сыр - 150 г
- Болгарский перец - 1 шт.
- Огурцы маринованные - 2 шт.
- Зелень - для украшения
Приготовление:
- Хлеб слегка поджарьте.
- Выложите ломтик ветчины, сыра и тонкие полоски перца с огурцом.
- Украсьте зеленью и скрепите шпажками для удобства.
Горячие блюда на Новый год 2026
Горячие блюда занимают центральное место на новогоднем столе. Чтобы вам не пришлось заниматься долгими поисками и выбором, что приготовить на горячее на новый год 2026, мы собрали проверенные простые рецепты и свежие идеи горячих блюд.
Запеченная курица с зеленью и овощами
Ингредиенты (на 6-8 порций):
- Курица - 1,5 кг
- Картофель - 800 г
- Морковь - 4 шт.
- Болгарский перец - 2 шт.
- Чеснок - 5 зубчиков
- Зелень (розмарин, тимьян) - пучок
- Оливковое масло - 4 ст.л.
- Лимон - 1 шт.
- Соль, паприка, перец - по вкусу
Приготовление:
- Курицу натрите солью, паприкой и сбрызните лимонным соком.
- Овощи крупно нарежьте, смешайте с маслом, чесноком и зеленью.
- Выложите овощи на противень, сверху - курицу.
- Запекайте при 180 °C 1-1,5 часа до румяной корочки.
Свинина, запеченная с черносливом и орехами
Ингредиенты (на 6-8 порций):
- Свиная вырезка - 1 кг
- Чернослив без косточек - 200 г
- Грецкие орехи - 100 г
- Чеснок - 4 зубчика
- Горчица - 2 ст.л.
- Мед - 2 ст.л.
- Соль, перец, розмарин - по вкусу
Приготовление:
- Мясо надрежьте так, чтобы получилась "гармошка", натрите солью, перцем и горчицей.
- Чернослив замочите в горячей воде на 10 минут, пока он размачивается, измельчите орехи.
- Слейте воду с чернослива. Вложите его в надрезы, а также орехи и чеснок.
- Смажьте мясо медом, посыпьте розмарином и запекайте в фольге при 180 °C 1 час, последние 15 минут - без фольги, чтобы запеклась корочка.
Шашлычки из свинины с овощами на гриле или в духовке
Ингредиенты (на 6-8 порций):
- Свинина (вырезка или шея) - 800 г
- Болгарский перец - 3 шт.
- Лук репчатый - 3 шт.
- Помидоры черри - 200 г
- Соевый соус - 4 ст.л.
- Мед - 2 ст.л.
- Паприка и чеснок - по вкусу
Приготовление:
- Мясо нарежьте кубиками, смешайте мед, соевый соус, паприку и чеснок, перемешайте. Положите в полученный маринад мясо на 1-2 часа.
- Овощи крупно порежьте. Нанижите мясо на шпажки, чередуя с овощами.
- Запекайте в духовке при 200 °C 25-30 минут или на гриле.
Запеченная рыба с лимоном и зеленью
Ингредиенты (на 4-6 порций):
- Филе белой или красной рыбы (треска, судак, семга) - 800 г
- Лимоны - 2 шт.
- Свежие травы (укроп, петрушка, розмарин) - большой пучок
- Чеснок - 4 зубчика
- Оливковое масло - 3 ст.л.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Соль, белый перец - по вкусу
Приготовление:
- Рыбу посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
- На фольгу выложите травы, чеснок и кружки лимона.
- Положите филе, добавьте перец, нарезанный полосками.
- Заверните в фольгу и запекайте при 180 °C 25-30 минут.
Филе трески в сливочно-укропном соусе
Ингредиенты (на 4 порции):
- Филе трески (или другой белой рыбы) - 4 шт. (около 600 г)
- Сливки 20 % - 200 мл
- Свежий укроп - большой пучок
- Пол-лимона
- Чеснок - 1 зубчик
- Сливочное масло - 1 ст.л.
- Соль, белый перец
Приготовление:
- Рыбное филе промокните бумажным полотенцем, посолите, поперчите, сбрызните соком лимона.
- На сковороде с толстым дном растопите сливочное масло. Обжарьте филе по 2-3 минуты с каждой стороны до легкой золотистости. Переложите на тарелку.
- В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный чеснок, помешивайте 30 секунд. Влейте сливки, добавьте мелко нарезанный укроп, доведите до легкого кипения, посолите и поперчите. Потушите 2-3 минуты.
- Верните рыбу в сковороду с соусом, прогрейте 2 минуты на медленном огне. Подавайте сразу, полив соусом.
Куриные бедра с апельсинами и медом
Ингредиенты (на 4-6 порций):
- Куриные бедра (с кожей и косточкой) - 6-8 шт.
- Апельсины (крупные) - 2 шт.
- Мед - 3 ст.л.
- Соевый соус - 2 ст.л.
- Чеснок - 3 зубчика
- Свежий имбирь (тертый) - 1 ч.л. или щепотка сушеного.
- Соль, перец, паприка - по вкусу
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 200 °C. Куриные бедра натрите солью, перцем и паприкой.
- В миске смешайте мед, соевый соус, раздавленный чеснок и тертый имбирь.
- Апельсины нарежьте толстыми кружками (0,5-1 см) вместе с кожурой.
- В большой противень выложите кружки апельсина в один слой, которая послужит "подстилкой". Сверху разместите куриные бедра кожей вверх. Полейте их медово-соевым соусом.
- Запекайте 40-50 минут, пока кожица не станет золотисто-хрустящей, а соус не загустеет. Подавайте прямо с противня, поливая соком.
Десерты на Новый год 2026
Десерты - настоящая магия новогодней ночи. Сладкие блюда дарят ощущение чуда и радости. Завершить праздничное застолье без изысканных десертов - значит упустить самую сладкую ноту волшебства в новогоднюю ночь, поэтому собрали для вас самые аппетитные рецепты новогодних десертов 2026.
Пряный имбирный кекс с апельсиновой глазурью
Ингредиенты:
Для кекса:
- Мука - 250 г
- Разрыхлитель - 2 ч.л.
- Сода - 0,5 ч.л.
- Свежий корень имбиря (тертый) - 2 ст.л. (или 1,5 ст.л. молотого сушеного)
- Молотая корица - 2 ч.л.
- Молотый мускатный орех - 0,5 ч.л.
- Молотый черный перец - 0,25 ч.л.
- Соль - щепотка
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 200 г
- Оливковое масло или рафинированное подсолнечное - 180 мл
- Жидкий мед - 80 г
- Апельсин - 1 крупный (нужна цедра и 80 мл сока)
- Натуральный йогурт (без добавок) или кефир - 100 мл
Для апельсиновой глазури:
- Сахарная пудра - 150 г
- Свежевыжатый апельсиновый сок - 2-3 ст.л.
- Цедра половины апельсина
Приготовление:
1. Духовку разогрейте до 180 °C.
2. Форму для кекса (круглая должна быть 20 см) смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом.
3. Апельсин тщательно вымойте и натрите цедру на мелкой терке. Выжмите сок.
4. Свежий имбирь очистите и натрите на мелкой терке.
6. В миске среднего размера просейте муку, разрыхлитель, соду, соль и все специи: корицу, мускатный орех и черный перец. Перемешайте венчиком.
7. В большой миске соедините яйца и сахар. Взбейте миксером или венчиком на средней скорости в течение 3-4 минут, пока масса не станет светлой и не увеличится в объеме.
8. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте оливковое масло, затем мед.
9. Добавьте тертую цедру апельсина, тертый имбирь, йогурт и 80 мл апельсинового сока. Аккуратно перемешайте до однородности.
10. Частями добавьте сухую мучную смесь. Мешайте лопаткой или венчиком только до момента исчезновения мучных комочков. Тесто должно быть довольно жидким - это нормально.
11. Перелейте тесто в подготовленную форму. Разровняйте лопаткой.
12. Выпекайте в разогретой духовке 45-55 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной шпажкой.
13. Готовому кексу дайте полностью остыть в форме, поставленной на решетку, в течение 15-20 минут. Только потом аккуратно извлеките его и остудите на решетке до комнатной температуры. Это сохранит его структуру.
14. Для глазури просейте сахарную пудру в миску, чтобы не было комочков.
15. Постепенно, по столовой ложке, добавляйте апельсиновый сок, активно размешивая венчиком. Глазурь должна достичь консистенции густой, но льющейся сметаны.
16. Добавьте в глазурь цедру и перемешайте. Полейте глазурью полностью остывший кекс.
Фруктовый салат с медом и ягодами
Ингредиенты (на 6 порций):
- Апельсины - 3 шт.
- Яблоки - 3 шт.
- Бананы - 2 шт.
- Киви - 4 шт.
- Замороженные или свежие ягоды (клубника, малина) - 200 г
- Мед - 3 ст.л.
- Лимонный сок - 1 ст.л.
Приготовление:
- Фрукты очистите и нарежьте кубиками.
- Ягоды разморозьте, если нужно.
- Смешайте все в салатнице.
- Полейте медом с лимонным соком - дайте настояться 15 минут.
Имбирное печенье в форме лошадок
Ингредиенты (на 30-40 штук):
- Мука - 300 г
- Сливочное масло - 150 г
- Сахар - 100 г
- Мед - 100 г
- Имбирь молотый - 2 ч.л.
- Корица - 1 ч.л.
- Яйцо - 1 шт.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
Приготовление:
- Масло взбейте с сахаром, добавьте мед, яйцо и специи.
- Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто и охладите 1 час.
- Раскатайте тесто 5 мм толщиной, вырежьте формочками лошадок.
- Выпекайте при 180 °C 8-10 минут, остудите.
Тирамису в стаканчике (без выпечки)
Ингредиенты (на 6 стаканчиков):
- Печенье для тирамису - 200 г
- Сыр маскарпоне - 400 г
- Сливки 33 % - 200 мл
- Сахарная пудра - 100 г
- Кофе крепкий - 200 мл
- Какао для посыпки
- Свежие ягоды - 200 г
Приготовление:
- Маскарпоне взбейте с пудрой и сливками.
- Печенье быстро обмакните в кофе.
- Стаканчики наполните по следующей схеме: печенье-крем-ягоды.
- Повторите слои, сверху посыпьте какао и украсьте ягодами. Охладите 2-3 часа.
Чизкейк в стаканчиках (без выпечки)
Ингредиенты (на 6 порций):
- Песочное печенье - 200 г
- Сливочное масло - 100 г
- Творожный сыр - 400 г
- Сгущенное молоко - 200 г
- Ягоды для украшения
Приготовление:
- Для основы измельчите печенье, смешайте с растопленным маслом.
- Сыр взбейте со сгущенным молоком.
- Наполните стаканчики по такой схеме: крошки печенья-крем-крошки.
- Украсьте ягодами, охладите 1 час.
Приятного аппетита! Пусть ваш новогодний вечер будет наполнен теплом, а блюда, приготовленные с душой, привлекут в дом стремительный успех и благополучие Огненной Лошади! С наступающим 2026 годом!