Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Для Овнов откроются новые двери, Тельцы захотят сменить имидж

На этой неделе многим придется уделить больше внимания карьере. В начале семидневки могут настичь резкие перепады настроения, но к среде ситуация стабилизируется. Пока будете решать рабочие вопросы, не спорьте с начальством в лоб - используйте дипломатию. Некоторых представителей знаков ждут неожиданные повороты в личной жизни.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе ощутите мощный заряд энергии и желание действовать сразу. Звезды советуют сосредоточиться на долгосрочных целях, особенно в карьере и финансах. Возможны неожиданные предложения или встречи, которые откроют новые двери.

В личной жизни не сдерживайте эмоции, ведь искренность сейчас будет работать лучше всего. Только не перегорите. Старайтесь беречь силы и высыпаться.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Тельцов неделя будет спокойной и очень плодотворной. Вы будете заняты домом, семьей и личным пространством. В середине недели можно совершить важные покупки, ремонт или даже переезд.

Возможны приятные финансовые поступления, но не спешите тратить все сразу. В любви настает время нежности и глубоких разговоров. Не бойтесь проявлять заботу - она вернется вдвойне. Сейчас также отличное время для смены имиджа.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваша стихия - общение, и на этой неделе оно будет особенно ярким. Эта неделя как нельзя лучше подходит для переговоров и обучения. Однако склонность преувеличивать может привести к спорам и даже конфликтам с друзьями, будьте аккуратны в своих выражениях.

В выходные можете отправиться в поездку. Единственное предупреждение: не разбрасывайтесь силами. Выберите два-три главных направления и идите по ним.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Неделя идеальна для внутреннего роста и заботы о себе. Раки будут особенно чувствительны к настроению окружающих, поэтому правильно расставьте личные границы. Все кредиты или долги закройте на неделе.

Середина недели - отличное время для завершения старых дел и "очистки" пространства (как физического, так и эмоционального). Возможны также очень теплые и искренние признания от вашей второй половинки.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Львы на этой неделе будут настоящими звездами. В публичных выступлениях, творчестве и социальных сетях успех практически гарантирован. Однако не стоит в суматохе забывать о семье, иначе партнер может приревновать вас к работе.

Выходные лучше проведите активно - займитесь спортом, можно даже на природе. И следите за расходами - импульсивные покупки могут ударить по карману.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе вы будете страдать от своего же перфекционизма. Звезды советуют также заняться здоровьем, рутиной и организацией рабочего пространства. В отношениях избегайте чрезмерной критичности - сейчас важнее поддержка, а не идеальность.

Финансы будут стабильными, поэтому в четверг можете сделать крупную покупку. Пока воздержитесь от больших физических нагрузок. В противном случае придется бегать по врачам с жалобами на боли в спине.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы почувствуете легкость и гармонию. У вас, наконец, восстановится баланс в сферах, где раньше было напряжение. Но на этой неделе не давайте в долги и не берите чужие обязательства. На работе настало время для дипломатии и переговоров - вы сейчас умеете находить компромиссы лучше всех.

Весы, у вас складывается неплохая неделя для романтики, свиданий и творчества. Одинокие представители знака могут встретить интересного человека через соцсети. Возможны приятные сюрпризы от близких людей.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя вынудит трансформировать отношения. Скорпион, состоящий в паре, может получить предложение или признание. То, что вы давно откладывали "на потом", сейчас может решиться само собой. На работе избегайте интриг.

Продумайте наперед свой бюджет - сейчас время для важных финансовых решений и инвестиций. Состояние здоровья опасений вызывать не будет, однако возможна бессонница из-за перевозбуждения.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стрельцы, вас ждут путешествия, обучение, новые знания и приключения. Неделя отлично подходит для планирования отпуска, подачи документов или начала большого образовательного проекта.

В конце недели велика вероятность получить неожиданные, но приятные новости издалека. Со своей второй половинкой будьте легки и свободны, не пытайтесь все контролировать и требовать от партнера отчет за каждое действие.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для Козерогов эта неделя выдастся рабочая и очень результативная - все, за что вы возьметесь всерьез, будет продвигаться вперед. Середина недели - подходящее время для переговоров и постановки новых целей.

В семье возможны теплые моменты, особенно если вы уделите время старшим родственникам. Ваш партнер может показаться вам холодным, но беспокоиться не стоит, это лишь усталость.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Водолеев ждет яркая и немного непредсказуемая неделя. Жизнь продолжит будоражить приятными сюрпризами - возможны внезапные встречи, новые знакомства и креативные озарения.

В личной жизни будьте осторожнее с флиртом на стороне, если вы состоите в паре. Остерегайтесь экстремального отдыха - велик риск получить травму.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рыбам неделя принесет вдохновение и эмоциональное восстановление. Лучшее время для искусства, медитаций или просто отдыха у воды. Не верьте обещаниям "легких денег".