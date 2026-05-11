Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Для Овнов откроются новые двери, Тельцы захотят сменить имидж
Автор:Редакция news.by
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Для Овнов откроются новые двери, Тельцы захотят сменить имиджnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-xl-___webp_1920.webp 1920w
На этой неделе многим придется уделить больше внимания карьере. В начале семидневки могут настичь резкие перепады настроения, но к среде ситуация стабилизируется. Пока будете решать рабочие вопросы, не спорьте с начальством в лоб - используйте дипломатию. Некоторых представителей знаков ждут неожиданные повороты в личной жизни.
На этой неделе ощутите мощный заряд энергии и желание действовать сразу. Звезды советуют сосредоточиться на долгосрочных целях, особенно в карьере и финансах. Возможны неожиданные предложения или встречи, которые откроют новые двери.
В личной жизни не сдерживайте эмоции, ведь искренность сейчас будет работать лучше всего. Только не перегорите. Старайтесь беречь силы и высыпаться.
Для Тельцов неделя будет спокойной и очень плодотворной. Вы будете заняты домом, семьей и личным пространством. В середине недели можно совершить важные покупки, ремонт или даже переезд.
Возможны приятные финансовые поступления, но не спешите тратить все сразу. В любви настает время нежности и глубоких разговоров. Не бойтесь проявлять заботу - она вернется вдвойне. Сейчас также отличное время для смены имиджа.
Ваша стихия - общение, и на этой неделе оно будет особенно ярким. Эта неделя как нельзя лучше подходит для переговоров и обучения. Однако склонность преувеличивать может привести к спорам и даже конфликтам с друзьями, будьте аккуратны в своих выражениях.
В выходные можете отправиться в поездку. Единственное предупреждение: не разбрасывайтесь силами. Выберите два-три главных направления и идите по ним.
Неделя идеальна для внутреннего роста и заботы о себе. Раки будут особенно чувствительны к настроению окружающих, поэтому правильно расставьте личные границы. Все кредиты или долги закройте на неделе.
Середина недели - отличное время для завершения старых дел и "очистки" пространства (как физического, так и эмоционального). Возможны также очень теплые и искренние признания от вашей второй половинки.
Львы на этой неделе будут настоящими звездами. В публичных выступлениях, творчестве и социальных сетях успех практически гарантирован. Однако не стоит в суматохе забывать о семье, иначе партнер может приревновать вас к работе.
Выходные лучше проведите активно - займитесь спортом, можно даже на природе. И следите за расходами - импульсивные покупки могут ударить по карману.
На работе вы будете страдать от своего же перфекционизма. Звезды советуют также заняться здоровьем, рутиной и организацией рабочего пространства. В отношениях избегайте чрезмерной критичности - сейчас важнее поддержка, а не идеальность.
Финансы будут стабильными, поэтому в четверг можете сделать крупную покупку. Пока воздержитесь от больших физических нагрузок. В противном случае придется бегать по врачам с жалобами на боли в спине.
Вы почувствуете легкость и гармонию. У вас, наконец, восстановится баланс в сферах, где раньше было напряжение. Но на этой неделе не давайте в долги и не берите чужие обязательства. На работе настало время для дипломатии и переговоров - вы сейчас умеете находить компромиссы лучше всех.
Весы, у вас складывается неплохая неделя для романтики, свиданий и творчества. Одинокие представители знака могут встретить интересного человека через соцсети. Возможны приятные сюрпризы от близких людей.
Эта неделя вынудит трансформировать отношения. Скорпион, состоящий в паре, может получить предложение или признание. То, что вы давно откладывали "на потом", сейчас может решиться само собой. На работе избегайте интриг.
Продумайте наперед свой бюджет - сейчас время для важных финансовых решений и инвестиций. Состояние здоровья опасений вызывать не будет, однако возможна бессонница из-за перевозбуждения.
Стрельцы, вас ждут путешествия, обучение, новые знания и приключения. Неделя отлично подходит для планирования отпуска, подачи документов или начала большого образовательного проекта.
В конце недели велика вероятность получить неожиданные, но приятные новости издалека. Со своей второй половинкой будьте легки и свободны, не пытайтесь все контролировать и требовать от партнера отчет за каждое действие.
Для Козерогов эта неделя выдастся рабочая и очень результативная - все, за что вы возьметесь всерьез, будет продвигаться вперед. Середина недели - подходящее время для переговоров и постановки новых целей.
В семье возможны теплые моменты, особенно если вы уделите время старшим родственникам. Ваш партнер может показаться вам холодным, но беспокоиться не стоит, это лишь усталость.
Водолеев ждет яркая и немного непредсказуемая неделя. Жизнь продолжит будоражить приятными сюрпризами - возможны внезапные встречи, новые знакомства и креативные озарения.
В личной жизни будьте осторожнее с флиртом на стороне, если вы состоите в паре. Остерегайтесь экстремального отдыха - велик риск получить травму.
Рыбам неделя принесет вдохновение и эмоциональное восстановление. Лучшее время для искусства, медитаций или просто отдыха у воды. Не верьте обещаниям "легких денег".
В отношениях возможны глубокие душевные разговоры, которые сблизят вас еще сильнее. Доверяйте своим чувствам - они сейчас особенно точны. Одиноким Рыбам не стоит думать о чем-то серьезном с новым знакомым - это обманчивое впечатление.