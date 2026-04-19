Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: Овны завершат старые дела, а Близнецы радикально изменят жизнь

Эта неделя - время стабильности, получения удовольствия и закладки фундамента на будущее. Ожидаются перемены в сфере общения, идей, технологий и обучения. Используйте это время с пользой. Энергия будет бить ключом, но ее нужно направлять в нужное русло. Не забывайте уделять внимание своей второй половинке - сейчас самое время для романтики и творчества.

Овен

Неделя начнется с необходимости завершить старые дела, поэтому придется замедлиться и взять ответственность. Финансовые вопросы решатся успешно, если будете действовать расчетливо, а не импульсивно.

Со своим партнером вы будете тянуться к тайнам и нежности, однако старые споры могут вспыхнуть с новой силой, поэтому лучше не давите, а слушайте - такой подход не позволит разгореться скандалу. В выходные ждите внезапных новостей, коротких поездок или прорывных идей в работе.

Телец

Вы почувствуете прилив сил, уверенности и желания наслаждаться жизнью. Идеальное время инвестировать в себя - во внешность, здоровье, комфорт дома - и заявлять о своих желаниях. Финансы пойдут в гору. Отпустите старые страхи, ведь вы готовы к следующему уровню комфорта.

В отношениях произойдет новый виток событий. У одиноких представителей знака возможна приятная встреча, похожая на судьбоносную. Для женатых Тельцов - отличная неделя для совместных путешествий или покупок. Не пытайтесь всех перевоспитывать, если хотите сохранить гармонию и спокойствие.

Близнецы

У вас начинается цикл радикальных перемен в личности, внешности, образе жизни и самоощущении. Неделя будет динамичной и немного хаотичной. На вас свалится поток идей, встреч и сообщений. Сейчас идеальное время для анализа и планирования, но не для старта новых проектов.

Вы можете чувствовать усталость и желание уединиться. Позвольте себе замедлиться - читайте, медитируйте, наводите порядок в мыслях. Берегите нервную систему - возможна перегрузка информацией. В выходные может возникнуть ревность без причины, и прежде чем устраивать сцену, проверьте факты.

Рак

Вы сфокусируетесь на доме, семье и внутреннем мире. Планируйте будущее со своей второй половинкой и укрепляйте связи с друзьями. Также возможны приятные семейные события или обустройство дома.

В середине недели вам удастся произвести блестящее впечатление на начальство. Просите повышение или берите новые обязанности. К выходным велика вероятность появления психосоматики. Подавленные эмоции могут спровоцировать мигрень. Не бойтесь выплескивать свои ощущения наружу - плачьте, смейтесь, говорите о чувствах.

Лев

На неделе потребуется баланс между желанием сиять и необходимостью доделывать рутину. На работе вас заметят начальник и другие влиятельные люди, от которых можете получить повышение или публичное признание. Однако сосредоточьтесь на долгосрочной репутации, а не на сиюминутном блеске.

В выходные может произойти неожиданный романтический поворот от того, кого вы раньше не замечали. Финансы будут стабильны, если их не тратить на ненужные вещи.

Дева

Для вас открывается неделя практических дел. Вас может потянуть к знаниям и путешествиям, поэтому начинайте учиться чему-то новому или оформляйте визу. На рабочем месте и в публичной сфере вероятны неожиданные возможности.

С вашим партнером пока будете говорить на разных языках. Чтобы не спровоцировать серьезные разногласия, отдохните друг от друга пару часов. Здоровье будет отличным, особенно если заниматься спортом на природе.

Весы

Неделя принесет либо глубокое очищение, либо тяжелый разговор о бюджете или доверии. Кстати, крупные суммы денег лучше пока не трогать, а во вторник и четверг отдать старые долги.

В личной жизни тоже ожидается не все так радужно - возможны скандалы с близким человеком. Если вы хотите расстаться со своим партнером - сделайте это сейчас. Если хотите сохранить отношения, то идите на компромисс. Но помните: везде нужен баланс, поэтому не жертвуйте своими желаниями ради мнимой временной гармонии.

Скорпион

На этой неделе у вас все будет "зеркалиться" - как вы с людьми, так и они с вами, поэтому в общении будьте максимально дипломатичны. Ожидаются глубокие трансформации в финансах - время работать с долгами, наследством или совместными ресурсами. Если вы ведете бизнес, то это совет для вас: заключение контрактов в среду пройдет идеально, а вот в пятницу ваш оппонент попытается манипулировать. Стойте на своем и подтверждайте правоту фактами.

Одиноким представителям знака звезды сулят встречу с "зеркальной" личностью, очень похожей характером. У состоящих в паре Скорпионов прогнозируется либо свадьба, либо пауза в отношениях. Для разрешения каких-либо ситуаций используйте мощную интуицию - она сейчас на пике.

Стрелец

Ваши темы недели - режим дня, спорт, диета и порядок в рабочих делах. Если замучила лень, начните с утренней зарядки и составления списка задач. С деньгами стоит быть осторожнее. Не идите на поводу у интуиции, которая подсказывает сделать импульсивные траты.

В отношениях ждите неожиданных предложений или признаний, но не забывайте, что всегда важно смотреть далеко, но и держать ухо востро нужно тоже - не все сказанные в ваш адрес приятные слова будут исходить из души. В выходные возможен гнев из-за пустяка. На самом деле вы давно переутомились. Выделите воскресенье только на сон и прогулку.

Козерог

Сейчас время для хобби, флирта, творческих проектов и общения с детьми. А еще подходящая неделя для свидания или похода на концерт.

На работе не берите чужую ответственность. Ваша задача сейчас - ощутить радость, а не совершить подвиги. Кстати, удача тоже на вашей стороне - возможен выигрыш в лотерее или получение неожиданного подарка.

Водолей

Эмоциональное напряжение в начале недели быстро сменится стабильностью. Ваши мысли будут заняты домом, родителями, ремонтом или переездом. Энергию потратьте на уют - наведите порядок, купите красивые вещи для обустройства жилища.

На этой неделе можете заключать сделки с недвижимостью - они окажутся удачными. Однако избегайте кредитов и крупных трат - велик риск остаться обманутым. Не зацикливайтесь на прошлом - будущее ярче.

Рыбы

Неделя подходит для налаживания контактов, коротких поездок, поиска учебы и ведения переписок. Доверяйтесь интуиции - она приведет к правильным людям, которым вы сможете растопить сердце. Не бойтесь признаться в любви человеку, который нравится.