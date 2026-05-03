Гороскоп с 4 по 10 мая: Тельцов ждут неожиданные расходы, Ракам стоит уделить время семье
Автор:Редакция news.by
На этой неделе планетарные расклады смещаются: в понедельник и вторник хорошо завершать дела, к среде - анализировать, а в пятницу и выходные - планировать. Луна проходит по знакам Рака, Льва, Девы и Весов, меняя настроение с домашнего на деловое и обратно.
С понедельника по среду не поддавайтесь желанию ускорить процессы, которые от вас не зависят. Лучше займитесь тем, что приносит быстрый результат: разобрать один ящик стола, оплатить давний счет, написать короткое письмо. К четвергу возможна встреча с человеком, который напомнит о старом проекте. Не отмахивайтесь - сейчас пришло время его завершить. В субботу избегайте споров о деньгах, даже если вы правы. На выходных не планируйте дальних поездок - оставайтесь в привычном ритме.
В начале недели ваш обычный темп может замедлиться, и это не повод для беспокойства. Хорошо заниматься рутиной, которая не требует творчества: сортировка файлов, наведение порядка в подписках, планирование бюджета. Во вторник и среду возможны неожиданные расходы - выделите сумму, которую не жалко. В пятницу и субботу займитесь тем, что приносит удовольствие без пользы: сходите в кино, приготовьте что-то новое.
На этой неделе ваша обычная способность делать несколько дел одновременно даст сбой. Не боритесь с этим - делайте одно дело за раз. Лучше всего получаются задачи, связанные с цифрами и отчетами. В среду и четверг возможен звонок от того, с кем давно не общались. Не гадайте, зачем он звонит - просто ответьте. В субботу полезно выключить звук на телефоне и заняться тем, что не требует экрана.
С понедельника по среду вы можете почувствовать, что вас не слышат. Вместо того чтобы повышать голос, смените способ передачи информации: напишите, нарисуйте схему, запишите голосовое сообщение. Хороший день для того, чтобы разобрать старые фотографии на телефоне. К четвергу придет ясность по одному вопросу, который мучил вас несколько дней. В выходные уделите время семье, даже если не хочется. Формат "просто быть рядом" без разговоров подойдет лучше всего.
В начале недели вам захочется, чтобы все было по-вашему. Чем раньше вы примете, что это невозможно, тем легче пройдут дни. Хорошо заниматься тем, что не требует отчетности: перебрать старые вещи, разобрать книги, навести порядок в одной конкретной зоне. Во вторник и среду возможна неожиданная благодарность от того, кому вы помогли давно и забыли об этом. В пятницу и субботу избегайте громких заявлений в соцсетях. Написанное слово сейчас ранит сильнее сказанного. В воскресенье займитесь тем, что делали в детстве и любили. Результат не важен, важен процесс.
На этой неделе ваше стремление к порядку может обернуться против вас: вы начнете замечать хаос вокруг и захотите его исправить, но не влезайте в чужие дела. В понедельник и вторник разберите свои файлы и папки - цифровой порядок освободит голову. В среду и четверг хорошо писать планы, списки, инструкции. Даже если вы не будете им следовать, процесс структурирует мысли. В выходные не берите работу на дом. Полное отключение от дел хотя бы на один день восстановит силы лучше, чем полдня в полсилы.
На этой неделе вам придется выбирать между своими интересами и чужими. В понедельник и вторник не соглашайтесь на то, что идет вразрез с вашими планами, даже если просит близкий человек. В среду возможен неожиданный поворот в деловой сфере - не паникуйте, соберите информацию. В пятницу и субботу хорошо заниматься тем, что приносит удовольствие без пользы: прогулки, готовка без рецепта, просмотр старого кино. В воскресенье найдите время для одного человека, а не для компании. Качественное общение с одним другом даст больше, чем шумная встреча с десятью.
На этой неделе вы можете почувствовать, что кто-то использует ваше время и энергию. В понедельник и вторник аккуратно, но твердо обозначьте границы. Не объясняйте, почему вы не можете помочь, - просто откажите. В среду и четверг хорошо заниматься делами, которые требуют концентрации и тишины. Отключите уведомления и работайте в режиме "не беспокоить". В выходные уделите внимание здоровью: сходите к врачу, если откладывали, или просто лягте спать на час раньше. Одна маленькая забота о себе сэкономит недели восстановления потом.
На этой неделе ваша обычная тяга к приключениям может столкнуться с необходимостью сидеть на месте. В понедельник и вторник примите это как факт: сейчас не время для путешествий и громких проектов. В среду хорошо планировать поездки на июнь и июль - даже если они не сбудутся, сам процесс поднимет настроение. В пятницу возможен спор с коллегой из-за мелочей. Первым предложите перемирие, это не слабость, а экономия нервов. В субботу займитесь спортом или активным отдыхом. Движение снимет напряжение, которое накопилось за неделю.
На этой неделе вам предстоит сделать выбор, который вы откладывали несколько недель. В понедельник и вторник соберите всю информацию, но не принимайте решение сразу - дайте себе время подумать до четверга. В среду возможен разговор с руководством или старшими партнерами. Говорите только по делу, без лишних деталей. В пятницу и субботу хорошо заниматься тем, что не требует отчетности: навести порядок в гараже, разобрать старые вещи, пересадить цветы. Простые действия с видимым результатом успокаивают лучше любой медитации.
На этой неделе ваша голова будет заполнена идеями, но не пытайтесь реализовать их все сразу. В понедельник и вторник выберите одну и сделайте хотя бы первый маленький шаг. Остальные запишите и отложите до июня. В среду и четверг избегайте споров о политике и религии - даже если уверены в своей правоте, это бесполезно и затратно по энергии. В выходные наведите порядок в гаджетах: удалите приложения, которыми не пользуетесь, и почистите ленту от тех, кто бесит. Цифровая гигиена освободит место для новых идей.
На этой неделе вы можете почувствовать, что реальность не совпадает с ожиданиями. В понедельник и вторник не корите себя за это - просто откорректируйте планы. В среду хорошо заниматься творчеством, которое не нужно никому показывать: рисуйте, пишите, играйте для себя. В пятницу возможен звонок от человека из прошлого. Не торопитесь отвечать, сделайте паузу в сутки. В выходные уделите время телу: массаж, ванна, долгий сон. Ваше состояние сейчас важнее любых дел, которые могут подождать до понедельника.