Исследование показало, какие профессии искусственный интеллект заменит с вероятностью в 90 %
Новое исследование в области ИИ компании Anthropic ответило на вопрос о том, какие профессии будут заменены машинным интеллектом в самое ближайшее время с вероятностью в 90 %. Подробности смотрите в проекте "Тренды".
Самыми уязвимыми профессиями оказались те, кто создает искусственный интеллект - программисты. Далее следуют сотрудники служб поддержки и финансовые аналитики, то есть классические "белые воротнички". Авторы также выявили социально-демографический портрет уязвимого работника: он имеет высокий уровень образования, зарабатывает на 47 % больше и с вероятностью на 16 % чаще является женщиной.
Зафиксировано тревожное падение темпов найма молодежи 22-25 лет на 14 % после релиза ChatGPT. Компании все чаще поручают базовые задачи искусственному интеллекту, а не начинающим специалистам. Бюро статистики труда США уже учитывает это: каждые дополнительные 10 % охвата задач ИИ снижают прогноз роста занятости в профессии на 0,6 процентного пункта.
На другом полюсе - сферы, где условно нулевой охват ИИ - оказались профессии, требующие физического присутствия и сложной моторики: повара, механики, спасатели, бармены.