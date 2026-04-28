Исследование показало, какие профессии искусственный интеллект заменит с вероятностью в 90 % news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/881e69d6-91ef-4cf8-bead-07c59a786f18/conversions/ce6d12a8-2ff6-4e42-998c-78963b0f14fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/881e69d6-91ef-4cf8-bead-07c59a786f18/conversions/ce6d12a8-2ff6-4e42-998c-78963b0f14fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/881e69d6-91ef-4cf8-bead-07c59a786f18/conversions/ce6d12a8-2ff6-4e42-998c-78963b0f14fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/881e69d6-91ef-4cf8-bead-07c59a786f18/conversions/ce6d12a8-2ff6-4e42-998c-78963b0f14fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Новое исследование в области ИИ компании Anthropic ответило на вопрос о том, какие профессии будут заменены машинным интеллектом в самое ближайшее время с вероятностью в 90 %. Подробности смотрите в проекте "Тренды".

Самыми уязвимыми профессиями оказались те, кто создает искусственный интеллект - программисты. Далее следуют сотрудники служб поддержки и финансовые аналитики, то есть классические "белые воротнички". Авторы также выявили социально-демографический портрет уязвимого работника: он имеет высокий уровень образования, зарабатывает на 47 % больше и с вероятностью на 16 % чаще является женщиной.

Зафиксировано тревожное падение темпов найма молодежи 22-25 лет на 14 % после релиза ChatGPT. Компании все чаще поручают базовые задачи искусственному интеллекту, а не начинающим специалистам. Бюро статистики труда США уже учитывает это: каждые дополнительные 10 % охвата задач ИИ снижают прогноз роста занятости в профессии на 0,6 процентного пункта.