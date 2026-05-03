Женщина-хирург Мария Фролова считает свою профессию призванием и состоянием души

Развитие трансплантологии - показатель уровня медицины в стране. Какие высокотехнологичные операции стали доступны белорусам за последние десятилетия и в чем секрет работы с пациентами до и после пересадок?

О сильном характере и стойкости - в новой серии проекта "ОНА". Новая героиня Мария Фролова - хирург, которая считает свою профессию призванием и даже состоянием души. Вместе с командой передовых врачей она стояла у истоков создания центра трансплантации, который сегодня стал многопрофильным, здесь выполняют 13 тыс. операций в год, 65 % из них сложные и высокотехнологичные. Ежегодно в центре проходят лечение и более тысячи иностранцев, что только подчеркивает талант белорусских врачей.