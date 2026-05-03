3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Национальный аэропорт Минск расширяет полетную программу
Национальный аэропорт Минск расширяет полетную программу. 30 апреля были запущены регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский. Они будут выполняться между столицами Беларуси и России 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. График сохранится до конца майских праздников.
А с 5 июня рейсы станут еженедельными - по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях. С 6 мая увеличивается частота полетов и из других российских городов. Самара будет связана с Минском тремя рейсами в неделю. Авиасообщение с Челябинском вырастет до двух вылетов.
Владимир Череухин, гендиректор Национального аэропорта Минск: "На сегодняшний день мы смело говорим, что Национальный аэропорт Минск, наша республика соединяется со всеми аэропортами Москвы. И для наших пассажиров на сегодняшний день это очень удобно и по местоположению в Москве, и по расписанию, и по дальнейшему трафику, куда им нужно лететь. Фактически создаем все условия. Авиакомпания всячески развивается, с мая увеличивает частоты на Самару и Челябинск, дополнительно открывает частоты".
С каждым новым маршрутом число пассажиров стабильно растет. По итогам 2025 года только на московских рейсах обслужено более 1 млн человек. Это 40 % от всего трафика Национального аэропорта Минск. Темпы не снижаются и в нынешнем году. За первые три месяца обслужено более 200 тыс. человек.