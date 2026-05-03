Национальный аэропорт Минск расширяет полетную программу. 30 апреля были запущены регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский. Они будут выполняться между столицами Беларуси и России 4 раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. График сохранится до конца майских праздников.



А с 5 июня рейсы станут еженедельными - по пятницам и воскресеньям в обоих направлениях. С 6 мая увеличивается частота полетов и из других российских городов. Самара будет связана с Минском тремя рейсами в неделю. Авиасообщение с Челябинском вырастет до двух вылетов.

Владимир Череухин, гендиректор Национального аэропорта Минск: "На сегодняшний день мы смело говорим, что Национальный аэропорт Минск, наша республика соединяется со всеми аэропортами Москвы. И для наших пассажиров на сегодняшний день это очень удобно и по местоположению в Москве, и по расписанию, и по дальнейшему трафику, куда им нужно лететь. Фактически создаем все условия. Авиакомпания всячески развивается, с мая увеличивает частоты на Самару и Челябинск, дополнительно открывает частоты".