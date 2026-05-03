Более 80 % жителей Германии недовольны работой правительства во главе с канцлером Мерцем. Это антирекорд с момента его вступления в должность в мае 2025 года. Таковы результаты опроса, проведенного весной 2026-го исследовательским институтом Infratest Dimap для телеканала ARD.

Как следствие, продолжается рост радикализации немецкого общества. Если рейтинг провластного партийного блока ХДС/ХСС упал до 26 %, то популярность праворадикальной "Альтернативы для Германии" скакнула до 25 %. И это серьезный повод задуматься не только о неспособности действующих политических элит ФРГ проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику в интересах, прежде всего, своих граждан, но и о гораздо более глубоких причинах.

Знаменитый и любимый многими Эрих Мария Ремарк после войны отказался возвращаться в родную Германию. Говорил, что слишком много бывших нацистов там не только избежали Нюрнберга, но и заняли руководящие посты. Увы, это был не художественный вымысел.

Недавно в ФРГ вышло большое исследование, которое провел социолог Никлас Кравинкель. Более 8 млн немцев были членами нацистской партии НСДАП, напомнил он. И в мае 1945 года их убеждения никуда не исчезли. Исследователь изучил линии преемственности, ведущие от нацистского режима через изгнание в Аргентину к возродившемуся после 1950 года правому радикализму, к новым партиям и к ежемесячному журналу Nation Europa, основанному в 1951 году, который более полувека служил трибуной для правых экстремистов и таких организаций, как Национальный союз студентов и "Викингюгенд".

Эпоха нацизма в Германии не кончилась - вот печальный вывод немецкого исследования

Нацистское наследие лишь трансформировалось через молодежные союзы, рок-группы, околоспортивные фанатские клубы.

Исследователь уделил внимание движению скинхедов и правым футбольным клубам 1980-х годов с их явным уклоном в сторону насилия, масштабы которого указывают скорее на терроризм, отмечают местные СМИ.

Книга более чем наглядно демонстрирует, что крайне правые силы ФРГ в идеологическом плане повторяют ошибки своих предшественников и дают ясное объяснение современной реабилитации нацизма. По иронии судьбы, стремление Германии к 2029 году превратить свои вооруженные силы в сильнейшую армию Европы сталкивается с другой мрачной реальностью. Бундесвер страдает от острого дефицита кадров, ощутимой нехватки материальных средств, парализующей бюрократии и ряда других серьезных внутренних проблем. Как иронично заметил уполномоченный по делам военнослужащих за 2025 год Хеннинг Отте в газете Berliner Zeitung, поступление сообщений о бюрократических препятствиях затягивается из-за бюрократии.

Среди иных болячек современной армии ФРГ - многолетнее ожидание статуса инвалида для солдат, получивших ранения в ходе боевых действий; нежелание молодежи идти в так называемую Литовскую бригаду, чтобы торчать потом в болотах малоцивилизованного прибалтийского лимитрофа; рост числа экстремистских инцидентов - так, на рождественской вечеринке в школе унтер-офицеров сухопутных войск в Саксонии пели песню Третьего рейха Deutschland über alles; наконец, более 430 случаев нарушения сексуальной неприкосновенности за один только 2025 год на одной только военной базе в Цвайбрюккене. При этом из 22 тыс. солдат, уволившихся из бундесвера в 2025 году, работу нашли менее 400 человек.