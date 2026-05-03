Германия останется без ракет Tomahawk - у США поменялись планы

США пересмотрят решение о размещении в Германии батальона с дальнобойным оружием, включая ракеты Tomahawk, которые должны были появиться в ФРГ уже в 2026 году, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

Ранее Трамп распорядился вывести из Германии 5 тыс. военных. В Пентагоне уточнили, что решение принято по итогам "тщательного анализа дислокации сил" США в Европе.



Но американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с Европой, в частности, с канцлером ФРГ а также с размещением части военных в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее в Германии останется 30 тыс. солдат - это вторая страна в мире после Японии по численности размещенных американских военных.