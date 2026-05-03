Общественный транспорт Минска изменит маршруты 3 мая

В Минске 3 мая изменяется движение общественного транспорта. С 7:00 до 13:00 будет полностью закрыто движение по улице Ванеева - от Партизанского проспекта до улицы Долгобродской. Изменятся маршруты троллейбусов № 34 и № 41 и автобусов № 59, № 2С и № 84. Часть остановок временно обслуживаться не будет.