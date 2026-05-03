Встреча лидеров: как сложится противостояние минского "Динамо" и "МЛ Витебск" 3 мая

Второе яркое противостояние в белорусском футболе за неделю: минское "Динамо" на Национальном олимпийском стадионе снова принимает "МЛ Витебск", но уже в 6-м туре чемпионата Беларуси.

Обе команды в числе фаворитов сезона и в турнирной таблице располагаются в первой тройке. Столичные набрали 13 очков и в случае успеха смогут вернуться на вершину табеля. У витебчан пока на два балла меньше.

29 апреля "Динамо" обыграло соперника 1:0 в рамках полуфинала Кубка страны.