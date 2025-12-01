3.72 BYN
Календарь магнитных бурь на декабрь: точный прогноз и правила, чтобы избежать плохого самочувствия
После напряженного месяца с большим количеством магнитных бурь специалисты прогнозируют более спокойный декабрь. Но это совсем не исключает космическую непогоду. Какие даты будут наиболее опасными для метеозависимых, а также советы по минимизации воздействия магнитных бурь на организм читайте в этом материале.
Геомагнитные бури: механизм возникновения и влияние на здоровье человека
Геомагнитные бури возникают в результате мощной солнечной активности, когда Солнце выбрасывает в межпланетное пространство потоки заряженных частиц - солнечный ветер. Особенно сильные возмущения вызывает корональный выброс массы (КВМ) - гигантское облако плазмы, несущее с собой собственное магнитное поле. Достигая Земли, эти потоки взаимодействуют с магнитосферой, проникают в нее и вызывают резкие изменения геомагнитного поля.
Интенсивность бури определяется скоростью, плотностью солнечного ветра и, главное, ориентацией вмороженного в плазму магнитного поля относительно земного. Такие возмущения продолжаются от нескольких часов до двух-трех суток и фиксируются как геомагнитные бури различной силы.
Космическая погода оказывает заметное воздействие на здоровье метеозависимых людей: у них чаще возникают мигрени, слабость, нарушения сна, перепады артериального давления и обострения хронических болезней. Одновременно геомагнитные возмущения нарушают работу орбитальных спутников, снижают точность систем GPS, вызывают помехи в радиосвязи и навигации, а в отдельных случаях приводят к перегрузкам и авариям в наземных энергосистемах.
В какие дни ожидаются магнитные бури
Начало месяца будет спокойным, а под конец декабря ожидаются два опасных периода. 23 и 30 числа пройдут слабые магнитные бури (G1), 5-6, 21-22,24, 27, 29, 31 декабря магнитосфера будет возбужденной (4 балла).
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как защитить свое здоровье в дни геомагнитных бурь
Вот несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить негативное влияние геомагнитных бурь на самочувствие:
- пейте достаточно воды в течение дня;
- следите за питанием: доля вредной еды не должна превышать 20 % рациона;
- уделяйте внимание снижению стресса и полноценному отдыху;
- регулярно проверяйте прогноз космической погоды и геомагнитной активности;
- не пропускайте прием лекарств, назначенных врачом.
Если в дни магнитных бурь вы постоянно чувствуете недомогание, обязательно обратитесь к врачу за консультацией. Берегите себя и будьте здоровы!