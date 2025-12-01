Календарь магнитных бурь на декабрь: точный прогноз и правила, чтобы избежать плохого самочувствия

После напряженного месяца с большим количеством магнитных бурь специалисты прогнозируют более спокойный декабрь. Но это совсем не исключает космическую непогоду. Какие даты будут наиболее опасными для метеозависимых, а также советы по минимизации воздействия магнитных бурь на организм читайте в этом материале.

Геомагнитные бури: механизм возникновения и влияние на здоровье человека

Геомагнитные бури возникают в результате мощной солнечной активности, когда Солнце выбрасывает в межпланетное пространство потоки заряженных частиц - солнечный ветер. Особенно сильные возмущения вызывает корональный выброс массы (КВМ) - гигантское облако плазмы, несущее с собой собственное магнитное поле. Достигая Земли, эти потоки взаимодействуют с магнитосферой, проникают в нее и вызывают резкие изменения геомагнитного поля.

Интенсивность бури определяется скоростью, плотностью солнечного ветра и, главное, ориентацией вмороженного в плазму магнитного поля относительно земного. Такие возмущения продолжаются от нескольких часов до двух-трех суток и фиксируются как геомагнитные бури различной силы.

Магнитные бури могут вызывать головные боли news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/128a2392-acd3-4887-b203-a8ca47d10bbd/conversions/291dbcd9-15bb-47bc-b739-5cca917aeab2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/128a2392-acd3-4887-b203-a8ca47d10bbd/conversions/291dbcd9-15bb-47bc-b739-5cca917aeab2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/128a2392-acd3-4887-b203-a8ca47d10bbd/conversions/291dbcd9-15bb-47bc-b739-5cca917aeab2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/128a2392-acd3-4887-b203-a8ca47d10bbd/conversions/291dbcd9-15bb-47bc-b739-5cca917aeab2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Космическая погода оказывает заметное воздействие на здоровье метеозависимых людей: у них чаще возникают мигрени, слабость, нарушения сна, перепады артериального давления и обострения хронических болезней. Одновременно геомагнитные возмущения нарушают работу орбитальных спутников, снижают точность систем GPS, вызывают помехи в радиосвязи и навигации, а в отдельных случаях приводят к перегрузкам и авариям в наземных энергосистемах.

В какие дни ожидаются магнитные бури

Начало месяца будет спокойным, а под конец декабря ожидаются два опасных периода. 23 и 30 числа пройдут слабые магнитные бури (G1), 5-6, 21-22,24, 27, 29, 31 декабря магнитосфера будет возбужденной (4 балла).

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Как защитить свое здоровье в дни геомагнитных бурь

Вот несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить негативное влияние геомагнитных бурь на самочувствие:

пейте достаточно воды в течение дня;

следите за питанием: доля вредной еды не должна превышать 20 % рациона;

уделяйте внимание снижению стресса и полноценному отдыху;

регулярно проверяйте прогноз космической погоды и геомагнитной активности;

не пропускайте прием лекарств, назначенных врачом.