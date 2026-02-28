Календарь магнитных бурь на март: опасные дни и советы, как защитить здоровье

Серьезных изменений в космической погоде в этом месяце не предвидеться. Однако будет довольно долгий период возмущения магнитосферы. Чтобы обезопасить себя, следите за нашими прогнозами и забирайте советы для хорошего самочувствия.

Геомагнитные бури: как они появляются и влияют на здоровье человека

Геомагнитные бури начинаются, когда Солнце выбрасывает в космос огромные потоки заряженных частиц - это и есть усиленный солнечный ветер. Самые мощные всплески происходят во время корональных выбросов массы (КВМ) - гигантских "извержений" солнечной плазмы, а также при сильных солнечных вспышках, которые резко увеличивают количество и скорость этих частиц.

Через 1-3 дня этот поток достигает Земли и сталкивается с ее магнитосферой - естественным магнитным "пузырем", который защищает планету от солнечного ветра. В этот момент могут произойти резкие и сильные колебания геомагнитного поля - именно такое нестабильное состояние и называют магнитной (геомагнитной) бурей.

Фото: pexels.com

Магнитные бури сильно влияют на работу современных технологий: вызывают сбои в радиосвязи, GPS-навигации, спутниковой связи, а в случае мощных бурь - перегрузки и аварии в электросетях. Воздействуют они в первую очередь на метеозависимых людей, провоцируя головные боли, скачки давления, повышенную утомляемость, нарушения сна и обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

Кроме того, бури усиливают полярные сияния, делая их видимыми даже в средних широтах, и могут влиять на миграцию животных, ориентирующихся по магнитному полю.

Ключевые даты геомагнитных бурь в марте 2026 года

Магнитосфера будет возбужденная (4 балла) в такие периоды месяца: 1,3, 12-20, 23-24 марта.

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Как оставаться в хорошем самочувствии - практические советы

Вот несколько простых и эффективных советов, которые помогут легче переносить геомагнитные бури и сохранить нормальное самочувствие:

пейте достаточное количество воды на протяжении всего дня, чтобы поддерживать нормальный водный баланс;

следите за качеством питания: доля вредной и нездоровой пищи не должна превышать 20 % от всего суточного рациона;

старайтесь снижать уровень стресса и обязательно выделяйте время на полноценный отдых и восстановление;

регулярно отслеживайте актуальные прогнозы геомагнитной активности;

принимайте все прописанные врачом медикаменты точно по схеме, не пропуская ни одного приема.