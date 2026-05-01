Календарь магнитных бурь на май: опасные даты и 5 простых правил, как защитить здоровье

В середине месяца ожидается нелегкий период для метеочувствительных. О том, как заранее подготовиться к геомагнитным бурям и смягчить их влияние на самочувствие, читайте в этом материале.

Что вызывает геомагнитные возмущения и почему мы их чувствуем

Магнитные бури - это возмущение геомагнитного поля, вызванное столкновением магнитосферы Земли с потоками плазмы, выброшенной Солнцем во время вспышек или корональных выбросов массы.

Такое воздействие в первую очередь сказывается на вегетативной и сердечно-сосудистой системах человека. У метеочувствительных людей это провоцирует перепады давления, головные боли, учащенное сердцебиение и эмоциональную нестабильность. Предполагается, что геомагнитные колебания ухудшают капиллярное кровообращение и повышают вязкость крови, затрудняя снабжение тканей кислородом.

Последствия магнитных бурь

Также бури могут влиять на синтез мелатонина, вызывая бессонницу, тревожность и обострение хронических недугов. Особенно тяжело эти явления переносят пожилые, гипертоники и люди, перенесшие инфаркт или инсульт.

Насторожитесь в эти дни мая

Начало мая будет относительно спокойным. Только 7 числа геомагнитные колебания достигнут 4 баллов. 15-17 мая ожидается магнитная буря (G1). Она сменится возмущением магнитосферы на 4 балла - по 18 число. 23 мая также ожидается незначительное возмущение на 4 балла.

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Пять правил, чтобы легче перенести магнитные бури

Используйте эти советы, что обезопасить свое здоровье:

Следите за прогнозом. Если знаете, что буря приближается, заранее запланируйте спокойный день без перегрузок. Пейте больше чистой воды. Это помогает крови оставаться более жидкой и легче двигаться по сосудам. Откажитесь от тяжелой еды, алкоголя и курения. Иначе нагрузка на сердце и сосуды резко возрастает. Чаще гуляйте на свежем воздухе, но не перенапрягайтесь. Легкая ходьба и спокойное дыхание помогают легче переносить бури. Ложитесь спать пораньше и уберите телефон за час до сна. Это поддержит нервную систему и уменьшит тревожность.